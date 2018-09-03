18.000 Park-and-Ride-Plätze im Jahr 2018
18.000 Parkplätze stehen in der Nähe der Bahnhöfe 2018 zur Verfügung. Neu, um Ihren täglichen Arbeitsweg zu verbessern, alles über: www.iledefrance-mobilites.fr
1500 Parkplätze in Parcs Relais werden derzeit vor den Toren von Paris untersucht, um den Zugang zur Hauptstadt zu erleichtern und es den Einwohnern der Ile-de-France zu ermöglichen, ihr Auto in der Nähe von Bahnhöfen und Bahnhöfen abzustellen. Park-Relais-Plätze sind garantierte Stellplätze für Abonnenten zu einem attraktiven Preis und in der Nähe eines Bahnhofs. Mit einer Navigo-Karte kann ein Fahrer aus den großen oder inneren Vororten bald einen Park and Ride abonnieren und am Rande der Hauptstadt parken, um seine Reise mit Bus, U-Bahn oder Straßenbahn zu beenden.
Der Plan der geplanten Park-and-Ride-Anlagen vor den Toren von Paris. 1500 potenzielle Plätze, die von Île-de-France mobilités identifiziert wurden. 92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis, 75 Paris, 94 Val-de-Marne.
Île-de-France Mobilités trägt so dazu bei, die Komplementarität zwischen dem Auto und dem öffentlichen Verkehr mit Lösungen zu fördern, die eine nachhaltige Entwicklung fördern
So sind Plätze für Fahrgemeinschaften in den Park and Ride reserviert.
Im Jahr 2017 startete Île-de-France Mobilités auch die Aktion "Alle zusammen für Fahrgemeinschaften", die viele Einwohner der Ile-de-France zu dieser Praxis umstellte und bis Juni 2018 verlängert wird.
Park-and-Ride-Anlagen zur Erleichterung des Parkens an den Bahnhöfen. 550 Parkplätze in der Nähe der Bahnhöfe, 51 mit dem Label Pars relais, 18.000 Stellplätze. Ein garantierter Platz für Ihr Auto, saubere und sichere Räume. Zugang mit der Navigo-Karte, Rezeption und Informationen.
Die ersten fünf Park-and-Ride-Anlagen, in denen Navigo-Abonnenten ab März 2019 Parkplätze angeboten werden
Ab dem 1. März 2019 können Park-and-Ride-Kunden, die dies beantragen, schrittweise kostenlose Parkplätze in ihren gekennzeichneten Geräten für alle Autofahrer mit einem Navigo-Pass anwenden, der mit einem Navigo-Jahrespaket belastet ist. Die Gemeinden Pontoise (95, 1 Park and Ride), Bures-sur-Yvette (91, 2 Park and Ride), Souppes-sur-Loing (77, 1 Park and Ride) und Longueville (77, 1 Park and Ride) haben dieses neue Angebot von Ile-de-France Mobilités bereits begrüßt. Ab dem 1. März 2019 stehen den jährlichen Navigo-Abonnenten fast 1.500 Plätze zur Verfügung.
