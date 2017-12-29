Neue Lösungen zur Erleichterung der urbanen Mobilität
Das Experimentieren mit 100% elektrischen autonomen Shuttles auf der Esplanade de la Défense, die mit Keolis durchgeführt wurden, zog nicht weniger als 35.000 Fahrgäste an, die von dieser neuen Lösung verführt wurden, um die ersten und letzten Kilometer zurückzulegen, auf denen keine Busse fahren können. Dieser neue Service wurde ebenfalls einstimmig angenommen, wobei 97% der Benutzer zufrieden sind. Diese neue Art der Fortbewegung wird seit November auch mit der RATP im Bois de Vincennes und für 6 Monate getestet.
Die 2017 gestartete Aktion "Alle zusammen für Fahrgemeinschaften" hat viele Einwohner der Ile-de-France zu dieser Praxis bekehrt und wird bis nächsten Juni verlängert. Île-de-France Mobilités möchte die Einwohner der Ile-de-France ermutigen, diese einfache Lösung für ihre kurzen und täglichen Fahrten zu nutzen, indem sie für jede Fahrgemeinschaftsfahrt in der Region einen Bonus von 2 € an die Partnerplattformen des Betriebs zahlen.
Um das sichere und einfache Parken von Fahrrädern zu erleichtern und die Einwohner der Ile-de-France zu ermutigen, ihr Auto in der Garage zu lassen, wird Île-de-France Mobilités Véligo 2018 in dergesamten Region weiterentwickeln, um bis 2021 20.000 zusätzliche Parkplätze zu schaffen. 85 sichere Fahrradschließfächer und frei zugängliche Fahrradunterstände rund um die Bahnhöfe sind bereits in Betrieb oder werden in den kommenden Monaten in Betrieb sein, d.h. 7.000 Plätze.