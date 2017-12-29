Neue Lösungen zur Erleichterung der urbanen Mobilität

Das Experimentieren mit 100% elektrischen autonomen Shuttles auf der Esplanade de la Défense, die mit Keolis durchgeführt wurden, zog nicht weniger als 35.000 Fahrgäste an, die von dieser neuen Lösung verführt wurden, um die ersten und letzten Kilometer zurückzulegen, auf denen keine Busse fahren können. Dieser neue Service wurde ebenfalls einstimmig angenommen, wobei 97% der Benutzer zufrieden sind. Diese neue Art der Fortbewegung wird seit November auch mit der RATP im Bois de Vincennes und für 6 Monate getestet.