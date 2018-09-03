7.000 sichere Stellplätze für Ihre Fahrräder im Jahr 2018
7000 Fahrradstellplätze im Jahr 2018 zur Förderung neuer Mobilitäten. Neu, um Ihren täglichen Arbeitsweg zu verbessern.
Die Espaces Véligo garantieren den Einwohnern der Ile-de-France hochwertige Fahrradparkplätze, die leicht identifizierbar, sicher und in der Nähe von Bahnhöfen sind. Die meisten Plätze sind sicher und mit der Navigo-Karte zugänglich, vorbehaltlich eines kostenpflichtigen Jahresabonnements (maximal 30 Euro).
Die Entwicklung von Véligo spiegelt den Wunsch von Île-de-France Mobilités wider, Bahnhöfe angenehmer, komfortabler und ökologischer zu gestalten.
Bis Ende 2018 sind 141 Véligo-Plätze (davon 94 gesicherte) geplant (mehr als 7.000 Plätze).
