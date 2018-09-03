7.000 sichere Stellplätze für Ihre Fahrräder im Jahr 2018

Die Espaces Véligo garantieren den Einwohnern der Ile-de-France hochwertige Fahrradparkplätze, die leicht identifizierbar, sicher und in der Nähe von Bahnhöfen sind. Die meisten Plätze sind sicher und mit der Navigo-Karte zugänglich, vorbehaltlich eines kostenpflichtigen Jahresabonnements (maximal 30 Euro).

Die Entwicklung von Véligo spiegelt den Wunsch von Île-de-France Mobilités wider, Bahnhöfe angenehmer, komfortabler und ökologischer zu gestalten.

Bis Ende 2018 sind 141 Véligo-Plätze (davon 94 gesicherte) geplant (mehr als 7.000 Plätze).