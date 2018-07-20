"Alle zusammen für Fahrgemeinschaften": Die Aktion wird 2018 fortgesetzt
10 Mitfahrgelegenheiten in Partnerschaft mit Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités hat die Aktion "Alle zusammen für Fahrgemeinschaften" ins Leben gerufen, um Mitfahrgelegenheiten mit 50.000 Euro finanziell zu unterstützen, damit sie neue Werbeangebote für die Einwohner der Ile-de-France entwickeln können.
Vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2017 gewährten beispielsweise einige der 10 Partnerunternehmen (Blablalines, Citygoo, Clem, Ecov, iDVROOM, Karos, Klaxit, OuiHop, Covivo-Roulez Malin, Rezo Pouce) Fahrern oder Passagieren 2 € pro Fahrt. Dies wird auch 2018 für weitere 10 Monate der Fall sein!
Angebote, die über die Vianavigo-Website und -Anwendung zugänglich sind
Die Mitfahrgelegenheit ist jetzt in den multimodalen Rechner Vianavigo integriert, der die Preise mehrerer Mitfahrgelegenheiten auflistet und vergleicht. Es ist möglich, die Suche nach der gewünschten Ankunftszeit zu filtern oder ein angezeigtes Mitfahrunternehmen auszuwählen oder abzuwählen. Vianavigo verweist dann auf die Websites des ausgewählten Partners, um die gewählte Route abzuschließen.
Screenshot einer Mitfahrgelegenheitssuche vom Bahnhof Issy, Issy-les-Moulineaux nach Esplanade de la Défense, Puteaux. Abreise am 23.07.2018 um 08:00 Uhr
Die Aktion "Alle zusammen für Fahrgemeinschaften" wurde auf Tage mit Verschmutzungsspitzen und Verkehrsstörungen ausgeweitet
Um Autofahrer zu ermutigen, Fahrgemeinschaften für ihre täglichen Fahrten zu bilden, und um das Angebot an verfügbaren Fahrten zu erweitern, bot Île-de-France Mobilités Fahrgemeinschaften ab dem 1. Oktober 2017 für 8 Monate konkrete Vorteile. Nach einer sehr ermutigenden ersten Bilanz wird die Aktion "Alle zusammen für Fahrgemeinschaften" bis Oktober verlängert.
Alle zusammen für Fahrgemeinschaften, Verlängerung bis 31. Oktober 2018. Klaxit, ecov, ouiHop, ID VROOM, Karos,Rezo pouce, Clem, Bla Bla Lines, île-de-France mobilités
Um Staus und Luftverschmutzung zu bekämpfen, hat Île-de-France Mobilités außerdem beschlossen, Fahrgemeinschaften für kurze Strecken in Zeiten starker Verkehrsstörungen und Verschmutzungsspitzen kostenlos zu machen. Freitage im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung werden ausgelöst, wenn die von AirParif gemessene Alarmschwelle erreicht ist. Île-de-France Mobilités gibt dann den Bonus von 4 € für Partnerbetreiber im Gegenzug für kostenlose Fahrten frei.
Um die Entwicklung des Carpooling-Systems zu verfolgen, können Sie diese Seite konsultieren: Das Carpooling-System entwickelt sich 2019 weiter, um die geteilte Mobilität zu fördern.