"Alle zusammen für Fahrgemeinschaften": Die Aktion wird 2018 fortgesetzt

10 Mitfahrgelegenheiten in Partnerschaft mit Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités hat die Aktion "Alle zusammen für Fahrgemeinschaften" ins Leben gerufen, um Mitfahrgelegenheiten mit 50.000 Euro finanziell zu unterstützen, damit sie neue Werbeangebote für die Einwohner der Ile-de-France entwickeln können.

Vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2017 gewährten beispielsweise einige der 10 Partnerunternehmen (Blablalines, Citygoo, Clem, Ecov, iDVROOM, Karos, Klaxit, OuiHop, Covivo-Roulez Malin, Rezo Pouce) Fahrern oder Passagieren 2 € pro Fahrt. Dies wird auch 2018 für weitere 10 Monate der Fall sein!