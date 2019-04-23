Das Carpooling-System entwickelt sich 2019 weiter, um die geteilte Mobilität zu fördern

Die Vorteile von Fahrgemeinschaften

Zusätzlich zu allen Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs in der Region arbeitet Île-de-France Mobilités seit 2017 mit Mitfahrgelegenheiten zusammen, um Autofahrer zu ermutigen, ihre Türen zu öffnen. Obwohl noch unterentwickelt, bieten Kurzstrecken-Fahrgemeinschaften viele Vorteile. Es ermöglicht unter anderem:

Bekämpfung der Umweltverschmutzung durch Verringerung der Anzahl der Autos auf den Straßen, da wir derzeit im Durchschnitt nur 1,1 Personen pro Auto haben;

Verflüssigung des Straßennetzes , was sich in einer Zeitersparnis auf der Straße und einer besseren Lebensqualität durch Stressabbau niederschlägt;

Bieten Sie Lösungen für nachhaltige Arbeiten im öffentlichen Nahverkehr.

Dank der seit 2017 bereits durchgeführten Maßnahmen wurden mehr als eine Million Mitfahrgelegenheiten von Partnerbetreibern durchgeführt. Die Zahl der Mitfahrgelegenheiten hat sich seit 2017 um das 10-fache erhöht, von durchschnittlich 10.000 auf 100.000 pro Monat im November 2019!

Um dieses Wachstum zu unterstützen, hat sich das System seit dem 1. Mai 2019 weiterentwickelt und verbessert: