Das Carpooling-System entwickelt sich 2019 weiter, um die geteilte Mobilität zu fördern
Nutzen Sie die Vorteile des Mitfahrgelegenheitssystems, ohne zu warten:
- Sind Sie Passagier?
Gehen Sie zur Routensuche der Vianavigo-App oder -Website
- Sind Sie Fahrer?
Alles, was Sie tun müssen, ist herunterzuladen und sich unverzüglich auf einer der 5 Mitfahrplattformen (BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit und OuiHop') zu registrieren.
Die Vorteile von Fahrgemeinschaften
Zusätzlich zu allen Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs in der Region arbeitet Île-de-France Mobilités seit 2017 mit Mitfahrgelegenheiten zusammen, um Autofahrer zu ermutigen, ihre Türen zu öffnen. Obwohl noch unterentwickelt, bieten Kurzstrecken-Fahrgemeinschaften viele Vorteile. Es ermöglicht unter anderem:
- Bekämpfung der Umweltverschmutzung durch Verringerung der Anzahl der Autos auf den Straßen, da wir derzeit im Durchschnitt nur 1,1 Personen pro Auto haben;
- Verflüssigung des Straßennetzes, was sich in einer Zeitersparnis auf der Straße und einer besseren Lebensqualität durch Stressabbau niederschlägt;
- Bieten Sie Lösungen für nachhaltige Arbeiten im öffentlichen Nahverkehr.
Dank der seit 2017 bereits durchgeführten Maßnahmen wurden mehr als eine Million Mitfahrgelegenheiten von Partnerbetreibern durchgeführt. Die Zahl der Mitfahrgelegenheiten hat sich seit 2017 um das 10-fache erhöht, von durchschnittlich 10.000 auf 100.000 pro Monat im November 2019!
Um dieses Wachstum zu unterstützen, hat sich das System seit dem 1. Mai 2019 weiterentwickelt und verbessert:
Île-de-France mobilités fördert Fahrgemeinschaften. Eine Anti-Pollution-Maßnahme, wenn jedes Fahrzeug 2 Personen beförderte, 1/3 weniger Fahrzeuge im Umlauf. Also weniger Staus und weniger Umweltverschmutzung. Eine Ergänzung zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. In den im Verkehr befindlichen Fahrzeugen stehen Tausende von Plätzen zur Verfügung. Diese Plätze könnten von Benutzern belegt werden, um sich fortzubewegen. Fahrgemeinschaften sind wirtschaftlich und ökologischer. Mehr Sicherheit, laut Versicherungen sind Fahrgemeinschaften vorsichtiger und verursachen weniger Unfälle.
Neues Carpooling-System eingerichtet
Seit dem 1. Mai bietet Île-de-France Mobilités:
- Für Fahrgäste werden 2 Fahrten pro Tag für Navigo-Jahres- und Imagine R-Abonnenten angeboten (offen für alle Einwohner der Ile-de-France ohne Einschränkung bei "größeren Verkehrsstörungen" oder "Verschmutzungsspitzen" dank eines Sonderzuschusses von 4 € pro Fahrt). Um davon zu profitieren, besuchen Sie die Vianavigo-App (App Store – Google Play) oder die www.vianavigo.com-Website, wo Sie die Liste der Mitfahrgelegenheiten finden, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Sobald die Wahl getroffen wurde, leitet Vianavigo Sie auf die Website des betreffenden Partners weiter, der die Buchung und die Verbindung mit dem Fahrer abschließt.
- Für Fahrer eine Kilometerpauschale pro Fahrt zwischen 1,5 und 3 Euro pro Fahrgast, je nach zurückgelegter Strecke. So sind es150 € pro Monat für Fahrer, die jeden Tag Fahrgemeinschaften auf dem Weg zur Arbeit bilden (mit maximal zwei Fahrten pro Tag und Fahrer, um Betrug zu vermeiden).
Sind Sie Fahrer? Laden Sie einfach eine der 5 Mitfahrplattformen des Betriebs herunter und registrieren Sie sich unverzüglich auf einer der 5 Mitfahrplattformen des Betriebs (BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit und OuiHop'), um anzubieten, Ihr Fahrzeug zu teilen.
Um es zu genießen, könnte nichts einfacher sein
1: Gehen Sie zu Vianavigo und finden Sie Ihre Route
App verfügbar für iOS/Android oder vianavigo.com.
2: Klicken Sie auf den Reiter "Mitfahrgelegenheit" und wählen Sie Ihre Fahrt aus
Vianavigo beinhaltet auch öffentliche Verkehrsmittel und Radfahren.
3: Sobald Sie auf die Website eines der Partner weitergeleitet wurden, registrieren Sie sich, um die angebotene Fahrt zu genießen
Fünf Unternehmen nehmen bereits teil: BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit und OuiHop'. Andere werden die Möglichkeit haben, sich ihnen anzuschließen.
4: Los geht's!
Die Partnerunternehmen müssen eine Vereinbarung mit Île-de-France Mobilités unterzeichnen, in der sie sich verpflichten:
- Zahlung des Zuschusses an Fahrgemeinschaften auf einer Basis von 10 Cent pro Kilometer und pro Passagier, mit einer Untergrenze von 1,50 € für Fahrten zwischen 2 und 15 km und einer Obergrenze von 3 € pro Fahrgast für Fahrten von + 30 km. Die Fahrten müssen mindestens einen Ursprung oder ein Ziel auf dem Gebiet der Ile-de-France haben und außerhalb von Paris intramural liegen, wo das Verkehrsangebot sehr entwickelt ist;
- Einrichtung eines Betrugsbekämpfungssystems;
- 5 Unternehmen nehmen teil: BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit und OuiHop'. Andere werden die Möglichkeit haben, sich ihnen anzuschließen;
- Alle verfügbaren Routen können weiterhin auf Vianavigo.fr eingesehen werden
- Im Falle von "größeren Verkehrsstörungen" oder "Verschmutzungsspitzen" bieten die Partner allen Fahrgästen in der Region Ile-de-France uneingeschränkt kostenlose Fahrten an