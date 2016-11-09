20 neue innovative Elektrobusse finanziert von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF)

Diese neue Ausrüstung verleiht Elektrobussen eine größere Reichweite. Das Aufladen der Batterien am Linienterminal ergänzt somit das nächtliche Laden beim Parken im Depot. Das Referenzmodell bleibt das Laden von Elektrobussen in Buszentren und nachts. Eine weitere Innovation ist, dass diese Busse mit einer Heizung ausgestattet sind, die mit der elektrischen Energie des Fahrzeugs und nicht mehr mit einem Biokraftstoff arbeitet.

Für Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités, sind diese Innovationen Teil des Grand Paris des Buses, einem neuen Plan zur Verbesserung des Busnetzes.

Im Jahr 2017 wird die RATP auf Ersuchen von Île-de-France Mobilités Ausschreibungen für einen breiteren Einsatz von Elektro- und Biogasbussen im Netz der Ile-de-France veröffentlichen, wodurch Paris und die Region Île-de-France zu einer weltweiten Referenz für den sehr kohlenstoffarmen öffentlichen Straßenverkehr werden.

Um mehr über den Einsatz sauberer Busse in der Île-de-France zu erfahren, können Sie diese Seite besuchen.