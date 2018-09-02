270+ saubere Busse im Jahr 2018
Mehr saubere Busse im Jahr 2018. Neuigkeiten, um Ihren täglichen Arbeitsweg zu verbessern
Im Jahr 2018 werden in der Île-de-France mehr als 270 saubere Busse verkehren, mit dem Ziel, bis 2025 in allen dicht besiedelten Gebieten der Region 100 % saubere Busse zu erreichen.
Um dieses Ziel zu erreichen, haben Île-de-France Mobilités und RATP Anfang 2018 die größte Ausschreibung Europas für den Kauf von Elektrobussen gestartet. Île-de-France Mobilités startet außerdem die weltweit größte Studie zur Messung der Emissionen von Dieselbussen unter realen Bedingungen
Pressemitteilungen:
- 641 neue saubere Busse für die äußeren Vororte und Erweiterung der Luftqualitätsstudie mit Airparif
- Île-de-France Mobilités bereitet die Ankunft sauberer Busse in den Außenbezirken vor
- Île-de-France Mobilités startet die weltweit größte Studie zur Messung der Emissionen von Dieselbussen unter realen Bedingungen
- Île-de-France Mobilités und RATP starten die größte Ausschreibung Europas für den Kauf von Elektrobussen
- Saubere Busse: Mehr als 2.000 Busse bis 2020 bestellt, um die Energiewende zu beschleunigen
- Die Buslinien 115 und 126 werden elektrisch!
- Ile-de-France Mobilités und Keolis weihen das neue Buszentrum und die Inbetriebnahme der Elektrobusse von Vélizy ein
- Erprobung des neuen Elektrobusses ALSTOM-NTL auf dem Netz Versailles-Vélizy