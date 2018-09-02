270+ saubere Busse im Jahr 2018

Im Jahr 2018 werden in der Île-de-France mehr als 270 saubere Busse verkehren, mit dem Ziel, bis 2025 in allen dicht besiedelten Gebieten der Region 100 % saubere Busse zu erreichen.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben Île-de-France Mobilités und RATP Anfang 2018 die größte Ausschreibung Europas für den Kauf von Elektrobussen gestartet. Île-de-France Mobilités startet außerdem die weltweit größte Studie zur Messung der Emissionen von Dieselbussen unter realen Bedingungen

