270+ saubere Busse im Jahr 2018

Im Jahr 2018 werden in der Île-de-France mehr als 270 saubere Busse verkehren, mit dem Ziel, bis 2025 in allen dicht besiedelten Gebieten der Region 100 % saubere Busse zu erreichen.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben Île-de-France Mobilités und RATP Anfang 2018 die größte Ausschreibung Europas für den Kauf von Elektrobussen gestartetÎle-de-France Mobilités startet außerdem die weltweit größte Studie zur Messung der Emissionen von Dieselbussen unter realen Bedingungen

 

