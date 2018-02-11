Neue oder renovierte Züge und Busse
708 neue oder renovierte Züge und RER bis Ende 2021
Dank dieser neuen Züge profitieren die Fahrgäste von mehr Komfort und Pünktlichkeit (4 Punkte mehr auf der Linie H zwischen 2012 und 2016 und 6 Punkte mehr auf der Linie K zwischen 2016 und 2017).
Im Jahr 2018 werden mehr als 300 neue Züge in der Île-de-France verkehren.
- Linie A: 100% mit Doppelstockzügen ausgestattet und bald automatisch auf dem Mittelabschnitt für eine Steigerung der Zugkapazität um mehr als 30% (CP: RER A mit Autopilot: Weltneuheit für eine Bahnstrecke mit mehr als einer Million Fahrgästen pro Tag)
- Linie H und K: 100% mit neuen Zügen ausgestattet (CP: Le Francilien nimmt die K).
- Linie U: 100% mit renovierten Zügen ausgestattet
- Linien B, C, J und L: neue oder renovierte Züge werden ausgerüstet
- Linie R: seit Dezember 2017 mit Zügen der neuen Generation Régio2N ausgestattet (CP: Der Regio 2N kommt auf der Achse Paris-Montereau der Linie R an – Der Regio2N wird das tägliche Leben der 70.000 Fahrgäste der Linie R verändern).
Neue, sauberere Busse
Île-de-France Mobilités investiert weiterhin in die Umstellung der Busflotte der Ile-de-France auf saubere Fahrzeuge.
Diese Busse stellen einen echten Nutzen für die Umwelt, aber auch für die Gesundheit aller Einwohner der Ile-de-France dar, ohne einen Komfortgewinn für die Fahrgäste zu vergessen.
Im Jahr 2018 werden in der Île-de-France mehr als 270 saubere Busse verkehren, mit dem Ziel, bis 2025 in allen dicht besiedelten Gebieten der Region 100 % saubere Busse zu erreichen.
Um dieses Ziel zu erreichen, haben Île-de-France Mobilités und RATP Anfang 2018 die größte Ausschreibung in Europa für den Kauf von Elektrobussen gestartet. (CP: Île-de-France Mobilités startet die weltweit größte Studie zur Messung der Emissionen von Dieselbussen unter realen Bedingungen – Île-de-France Mobilités und RATP starten die größte Ausschreibung in Europa für den Kauf von Elektrobussen –Saubere Busse: Mehr als 2.000 Busse bis 2020 bestellt, um die Energiewende zu beschleunigen).
Streckenautomatisierung und Elektrifizierung
Notfall-Linie P:
Um bis zur Elektrifizierung der Strecke so schnell wie möglich handeln zu können, verkehren seit Dezember 2017 zwei neue Züge, die Île-de-France Mobilités an die Region Grand Est vermietet hat, auf der Linie P. Die Fahrgäste profitieren so von besseren Transportbedingungen. Im Jahr 2018 wird die Linie P auch 16 renovierte Züge erhalten, die Teil des Renovierungsplans für alle Züge in der Ile de France sind. (CP: Um auf den Notfall auf der Linie P zu reagieren, mietet Île-de-France Mobilités 2 neue AGC-Züge ).
Automatisierung der Linie 4 bis 2022:
Um die Frequenz der U-Bahnen zu erhöhen und eine bessere Servicequalität zu bieten. Ziel ist es, eine schnellere und regelmäßigere Linie zu haben, die wie die Linien 1 und 14 funktioniert.
Erfahren Sie mehr über Züge und Busse
2016: Linie A, C, H, K, U; 2017: Linien A, C, L, R; 2018: Linie: C,D,L,P,R; 2019: Linien B,C,D,J,L,N,P,R; 2020: Linien A,B,C,D,J,N,P; 2021: Linien A,B,C,D,E,N,P