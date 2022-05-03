Mehr als 5.400 Fahrradparkplätze für Navigo-Jahres-, Imagine R- und Senioren-Abonnenten
Was ist der Service Parking Vélos Île-de-France Mobilités?
Sie kennen sie als "Véligo"-Parkplatz, die Parkings Vélo Île-de-France Mobilités, es handelt sich um zwei Arten von Stellplätzen für Ihre Fahrräder in der Nähe von Bahnhöfen und Bahnhöfen:
- Geschützte Räume mit freiem Zugang (kostenlos), mit einem Fahrradaufhängesystem in 3 Punkten, das ein sicheres Parken Ihres Fahrrads ermöglicht
- Geschlossene und sichere Räume, die mit einem Navigo-Pass im Abonnement zugänglich sind. Die meisten dieser Räume profitieren auch von einem Videoschutz. Einige Schließfächer bieten auch Ladesteckdosen für Elektrofahrräder, Schließfächer und/oder Aufblaspumpen an
5.400 Sitzplätze in 98 Bahnhöfen... und mehr!
Und diese = 3.000 angebotenen Plätze, was ist das also? Dies sind die 77 Fahrradschließfächer, die von SNCF Gares & Connexions in der gesamten Île-de-France betrieben werden. Sie sind jetzt kostenlos für Inhaber gültiger Navigo-Jahres-, Imagine R- und Senior-Abonnements verfügbar. Und sie bleiben natürlich für andere Navigo-Abonnenten zugänglich, aber nicht kostenlos.
2.400 zusätzliche freie Plätze
Eine interaktive Karte listet auch alle Parkings Vélo Île-de-France Mobilités auf, die von anderen Projekteigentümern betrieben werden. Unter den anderen Parkings Vélos Île-de-France Mobilités werden 2.400 Stellplätze, die von lokalen Behörden, Verkehrsbetrieben oder Île-de-France Mobilités bereitgestellt werden, für Jahresabonnenten des öffentlichen Verkehrs ebenfalls kostenlos angeboten.
Kostenloser Fahrradparkplatz: Wie kann man ihn nutzen?
Um einen der 3000 Fahrradstellplätze in den von SNCF Gare & Connexions betriebenen Bahnhöfen zu nutzen, ist es ganz einfach:
1. Melden Sie sich auf der neuen Abonnementseite des SNCF-Dienstes Parking Vélos Île-de-France Mobilités an: https://sncf-parking-velos.iledefrance-mobilites.fr
2. Wählen Sie einen Fahrradparkplatz aus den 127 betroffenen Stationen aus
3. Befolgen Sie diese Schritte:
- Navigo-Identifikation: Überprüfung der Berechtigung zum freien Eintritt. Dies gilt für Navigo Annual-, Imagine R- (Studenten und Studenten) und Senioren-Abonnenten
- Wahl der Abonnementdauer
- Erstellung eines persönlichen Kontos
- Zahlung (falls zutreffend): 4 € / Tag, 10 € / Monat, 30 € / Jahr
Gut zu wissen: Alle von der SNCF betriebenen Sitzplätze in den 77 betroffenen Bahnhöfen sind im Abonnement zugänglich
Eine konkrete Maßnahme zur Förderung der Intermodalität
Im Februar 2020 beschloss Île-de-France Mobilités, die Anzahl der verfügbaren Fahrradstellplätze um das 10-fache zu erhöhen, mit dem Ziel, bis 2030 140.000 Fahrradstellplätze in Bahnhöfen und geplanten Bahnhöfen zu erreichen.
Durch das Angebot kostenloser Fahrradparkplätze für seine Jahresabonnenten möchte Île-de-France Mobilités eine bessere Intermodalität des Verkehrs anbieten, indem es die Einwohner der Ile-de-France ermutigt, das Fahrrad zusätzlich zu den öffentlichen Verkehrsmitteln zu nutzen, ohne sich um die Suche nach einem sicheren Ort kümmern zu müssen.
Heute sind mehr als 1.500 sichere oder frei zugängliche Fahrradstellplätze mit dem Label Île-de-France Mobilités in der Nähe von Bahnhöfen und Bahnhöfen in der Île-de-France zugänglich.
Die Fahrradparkplätze werden von Île-de-France Mobilités finanziert und von Verkehrsunternehmen (SNCF oder RATP), lokalen Behörden (Gemeinden, EPCI oder Departements) oder Île-de-France Mobilités eingesetzt.