Mehr als 5.400 Fahrradparkplätze für Navigo-Jahres-, Imagine R- und Senioren-Abonnenten

Kostenloser Fahrradparkplatz: Wie kann man ihn nutzen?

Um einen der 3000 Fahrradstellplätze in den von SNCF Gare & Connexions betriebenen Bahnhöfen zu nutzen, ist es ganz einfach:

1. Melden Sie sich auf der neuen Abonnementseite des SNCF-Dienstes Parking Vélos Île-de-France Mobilités an: https://sncf-parking-velos.iledefrance-mobilites.fr

2. Wählen Sie einen Fahrradparkplatz aus den 127 betroffenen Stationen aus

3. Befolgen Sie diese Schritte:

- Navigo-Identifikation: Überprüfung der Berechtigung zum freien Eintritt. Dies gilt für Navigo Annual-, Imagine R- (Studenten und Studenten) und Senioren-Abonnenten

- Wahl der Abonnementdauer

- Erstellung eines persönlichen Kontos

- Zahlung (falls zutreffend): 4 € / Tag, 10 € / Monat, 30 € / Jahr

Gut zu wissen: Alle von der SNCF betriebenen Sitzplätze in den 77 betroffenen Bahnhöfen sind im Abonnement zugänglich