380 neue Véligo-Plätze in der Île-de-France

Um den Kauf dieses Abonnements zu erleichtern, hat SNCF Transilien eine Online-Verkaufsplattform für das Véligo-Abonnement eröffnet. Dieser neue Service ermöglicht es Ihnen, Ihr Véligo-Abonnement für das Tierheim Ihrer Wahl in wenigen Minuten zu erhalten

Neben der Online-Plattform stehen den Kunden weiterhin die klassischen Informationskanäle zur Verfügung:

Im Véligo Management Center unter 01 71 25 06 50 von 7:00 bis 20:00 Uhr, 7 Tage die Woche (Preis eines Ortsgesprächs)

Am Fahrkartenschalter der Stationen, die mit einem Véligo-Schließfach ausgestattet sind, wo Broschüren alle notwendigen Informationen für eine einfache und effiziente Nutzung des Dienstes sowie praktische Informationen zum Abonnieren enthalten.

Ziel des PDUIF ist es, bis 2020 mehr als 20.000 Véligo-Plätze zu schaffen.

Weitere Informationen zu Veligo und Veligo Location finden Sie auf der Seite, die diesen Diensten gewidmet ist.