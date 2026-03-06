Fünf Frauen, die das Transportwesen revolutionierten

Bertha wurde 1849 in Deutschland geboren. Im Alter von 24 Jahren lernte sie Carl Benz kennen und heiratete ihn, der am ersten Modell eines Autos mit Verbrennungsmotor arbeitete.

Bertha unterstützt ihn, finanziert seine Projekte und lernt die Mechanik des Fahrzeugs auf Knopfdruck. 1886 wurde das Patent unterzeichnet.

Offenbarung am Steuer

Am Steuer bemerkt sie ein großes Problem: Die Bremsen nutzen sich zu schnell ab.

Bertha hat die Bremsbeläge mit Lederpolstern versehen, um ihre Effizienz, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit im Laufe der Zeit zu verbessern.

Der Bremsbelag von Bertha Benz markiert eine der ersten Verbesserungen des Bremssystems : ein Prinzip, das sich zu den modernen Belägen entwickeln wird, die noch in Autos, Bussen, Straßenbahnen und Zügen verwendet werden.

Das Genie des Buzz gut gemeistert

1888, als das Automobil ihres Mannes kein Publikum fand, traf Bertha Benz eine mutige Wahl.

Mehr als 100 Kilometer legt er am Steuer des Automobils zurück: Es ist die erste Langstrecken-Autofahrt der Geschichte und ein großes Rampenlicht für den Hersteller Mercedes-Benz.

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