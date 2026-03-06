Fünf Frauen, die das Transportwesen revolutionierten
Autos, Mechaniker oder Eisenbahner: Der Verkehr wird als eher männliche Welt wahrgenommen.
Doch hinter den Erfindungen, die heute Millionen von Fahrgästen das Reisen erleichtern, stehen brillante Frauen mit scharfem Auge, die in der Lage waren, mit Erfindungsreichtum auf die Probleme des Verkehrs zu reagieren.
Scheibenwischer, Bremsen, Verkehrszeichen oder Komfort an Bord: Zum Internationalen Frauentag stellen wir fünf Frauen vor, die den Transport revolutioniert haben.
#1. Bertha Benz, Pionierin der modernen Bremse
Bertha wurde 1849 in Deutschland geboren. Im Alter von 24 Jahren lernte sie Carl Benz kennen und heiratete ihn, der am ersten Modell eines Autos mit Verbrennungsmotor arbeitete.
Bertha unterstützt ihn, finanziert seine Projekte und lernt die Mechanik des Fahrzeugs auf Knopfdruck. 1886 wurde das Patent unterzeichnet.
Offenbarung am Steuer
Am Steuer bemerkt sie ein großes Problem: Die Bremsen nutzen sich zu schnell ab.
Bertha hat die Bremsbeläge mit Lederpolstern versehen, um ihre Effizienz, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit im Laufe der Zeit zu verbessern.
Der Bremsbelag von Bertha Benz markiert eine der ersten Verbesserungen des Bremssystems : ein Prinzip, das sich zu den modernen Belägen entwickeln wird, die noch in Autos, Bussen, Straßenbahnen und Zügen verwendet werden.
Das Genie des Buzz gut gemeistert
1888, als das Automobil ihres Mannes kein Publikum fand, traf Bertha Benz eine mutige Wahl.
Mehr als 100 Kilometer legt er am Steuer des Automobils zurück: Es ist die erste Langstrecken-Autofahrt der Geschichte und ein großes Rampenlicht für den Hersteller Mercedes-Benz.
#2. Mary Anderson, die Mutter der Scheibenwischer
In den frühen 1900er Jahren bemerkte die Amerikanerin Mary Anderson, dass Autofahrer bei Regen oder Schnee gezwungen waren, den Kopf aus dem Fenster zu stecken, um nach vorne zu sehen : Verstopfte Windschutzscheiben machten das Fahren unmöglich.
Das bringt ihn auf eine Idee. Sie beauftragte eine Firma mit der Herstellung eines Prototyps: ein Hebel, der vom Fahrzeuginneren aus bedient werden kann und mit einem Federarm verbunden ist und einen an die Windschutzscheibe geklebten Gummirakel hin und her bewegt.
Sie meldete das Patent 1903 an: Der erste funktionsfähige Scheibenwischer war geboren.
Eine Erfindung, die lange Zeit geleugnet wurde
Seine Erfindung blieb siebzehn Jahre lang patentiert, ohne die Industriellen zu interessieren. 1922 wurde das Patent gemeinfrei. Währenddessen explodiert die Nutzung des Automobils.
Die Idee wird wiederentdeckt und industrialisiert, und es ist der amerikanische Autohersteller Cadillac, der als erster seine Autos ausstattet.
Ein (unverzichtbares) Objekt, das auch 120 Jahre nach seiner Erfindung immer noch Autos, Busse, Straßenbahnen und Züge auf der ganzen Welt ausstattet.
#3. Mary Walton, gegen den Lärm und Rauch in der Stadt
Mary Walton wuchs in New York, USA, auf. Ihr Vater ermutigte sie, eine Ausbildung in Naturwissenschaften und Ingenieurwesen zu absolvieren, eine Seltenheit für eine Frau im späten neunzehnten Jahrhundert.
Damals ertrank die Stadt unter dem Lärm von Maschinen und dem dichten Rauch von Schornsteinen und Kohlelokomotiven. Um die Luftqualität zu verbessern und die Lärmbelastung in der Stadt zu reduzieren, entwickelte Mary zwei Erfindungen.
- Es entwickelt ein System zum Pumpen von Luft durch Wassertanks , um Schadstoffe am Ausgang der Schornsteine einzufangen und so die Auswirkungen von Dämpfen und Luftverschmutzung in der Stadt zu reduzieren.
- Sie bekämpft den Lärm von U-Bahnen , indem sie eine Holzkiste erfindet, die mit Teer, Sand und Baumwolle ausgekleidet ist und auf den Schienen platziert ist, um den Lärm zu dämpfen. Sie verkaufte ihr Patent an die New York City Metropolitan Railroad.
#4. Olive Dennis, Genie des Komforts an Bord
Nach ihrem Studium der Mathematik und Astronomie an der Columbia University erwarb Olive Dennis als erste Frau einen Master-Abschluss in Bauingenieurwesen an der Cornell University (USA).
Sie wurde 1920 von der Baltimore and Ohio Railroad eingestellt und war eine der ersten Ingenieurinnen, die sich mit dem Fahrgasterlebnis an Bord von Zügen beschäftigte.
Seine Mission? Sorgen Sie dafür, dass sich Reisende an Bord wohlfühlen.
Sie reist Tausende von Kilometern, um ihre Bedürfnisse einzuschätzen und sie nach ihren Erwartungen zu fragen.
Ihm verdanken wir:
- Ein einstellbares Belüftungssystem zur Stabilisierung der Temperatur
- Verstell- oder Klappsitze
- Einstellbare Lichter für die Nacht
- Theken, an denen Sie jederzeit essen können
- Komfortablere Toilettenräume (Seifen- und Papierspender)
- Schmutz- und verschleißfeste Materialien
#5. Margaret Calvert, universelle Beschilderung
Margaret Calvert wurde 1936 in Südafrika geboren, bevor sie nach Großbritannien zog. Sie studierte Grafikdesign am Chelsea College of Art, wo sie Jock Kinneir, ihren Lehrer und Mentor, kennenlernte.
Es war Kinneir, der ihm seine erste Mission anbot: die Beschilderung des Flughafens Gatwick zu entwerfen.
Information, Reaktion: Das Genie der Signaltechnik
In den 1960er Jahren, mit der Demokratisierung des Autos und der Entwicklung der Straßen, nahmen Verkehr und Geschwindigkeit zu.
Die britische Regierung beauftragte Calvert und Kinneir mit der kompletten Neugestaltung der Beschilderung, um sie zu vereinfachen und auf einen Blick lesbar zu machen, aus der Ferne und mit hoher Geschwindigkeit. Ihre Arbeit wird die Straßen-, Schienen- und Flughafenbeschilderung auf der ganzen Welt beeinflussen.
Sie ist der Ursprung ikonischer Piktogramme wie:
- "Achtung Kinder"
- "Werke"
- "Empfohlene Geschwindigkeit"
- oder "Anwesenheit von Tieren"
Eine, zwei, drei ikonische Schriftarten
Margaret Calvert war an der Erstellung mehrerer Schriftarten beteiligt.
Die Gatwick-Schriftart für den Flughafen, Rail Alphabet für die britische Eisenbahngesellschaft British Rail und die Transport-Schriftart, weithin lesbar und mit hoher Geschwindigkeit für das englische Straßennetz.
Ein Pionier der Verkehrssignalisierung.
Um noch einen Schritt weiter zu gehen: Entdecken Sie das weibliche Erbe der Ile-de-France
Für die Neugierigen und immer anlässlich des Internationalen Frauentags haben wir vier Orte ausgewählt, um das von Frauen entworfene und gestaltete Erbe in der Île-de-France zu entdecken.