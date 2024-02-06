Investition: 103 neue U-Bahnen für die Linien 8, 12 und 13 bestellt
Die MF19 ist die neue Generation der Metro, die zwischen 2025 und 2033 8 U-Bahn-Linien in der Île-de-France ausstatten wird.
Zuverlässig, vernetzt, zugänglich, modern und energieeffizienter ist es ein integraler Bestandteil der ehrgeizigen Politik von Île-de-France Mobilités zur Modernisierung des öffentlichen Verkehrs.
Im Jahr 2019 wurden 44 Züge dieses neuen Fahrzeugs bestellt , um zwischen 2025 und 2027 die Linien 10, 3bis und 7bis auszustatten.
103 MF19-Züge für die Metrolinien 8, 12 und 13
Und Anfang 2024 wurde gerade über eine neue Bestellung von 103 Zügen für die Linien 8, 12 und 13 der Pariser Metro abgestimmt.
Eine neue Investition von 1,1 Milliarden Euro, die den Verkehr des neuen MF19 auf den drei betroffenen Linien zwischen 2027 und 2029 ermöglicht.
Auf welchen Linien wird der MF19 verkehren?
Der MF19 kommt in:
- 2025 auf Linie 10,
- 2026 auf der Linie 7bis,
- 2027 auf Linie 3 bis,
- 2027 auf Linie 13,
- 2028 auf Linie 12,
- 2030 auf Linie 8,
- 2031 auf Linie 3,
- 2033 auf der Linie 7.
Möchten Sie mehr über die Zukunft der U-Bahn in der Île-de-France erfahren?
Tauchen Sie ein in die Zukunft des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France mit unserem Dossier: MF19: ein neuer Standard für die U-Bahn in der Île-de-France