Investition: 103 neue U-Bahnen für die Linien 8, 12 und 13 bestellt

Die MF19 ist die neue Generation der Metro, die zwischen 2025 und 2033 8 U-Bahn-Linien in der Île-de-France ausstatten wird.

Zuverlässig, vernetzt, zugänglich, modern und energieeffizienter ist es ein integraler Bestandteil der ehrgeizigen Politik von Île-de-France Mobilités zur Modernisierung des öffentlichen Verkehrs.

Im Jahr 2019 wurden 44 Züge dieses neuen Fahrzeugs bestellt , um zwischen 2025 und 2027 die Linien 10, 3bis und 7bis auszustatten.

103 MF19-Züge für die Metrolinien 8, 12 und 13

Und Anfang 2024 wurde gerade über eine neue Bestellung von 103 Zügen für die Linien 8, 12 und 13 der Pariser Metro abgestimmt.

Eine neue Investition von 1,1 Milliarden Euro, die den Verkehr des neuen MF19 auf den drei betroffenen Linien zwischen 2027 und 2029 ermöglicht.