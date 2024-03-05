Der MF19 in Kürze

Ab 2025 wird auf der Hälfte der Linien der Ile-de-France (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 und 13) eine U-Bahn der neuen Generation eingeführt. Zugänglich, komfortabel und zuverlässig, stellt es die Technologie in den Dienst des Komforts der Reisenden.
Triff ihn.
Akte
MF19, die U-Bahn
Neue Generation
Ein neuer Standard für die Metro in der Île-de-France
MF19: in den Designgeheimnissen der neuen Pariser Metro
Entdecken Sie im Video, wie das Design der MF19, der neuen Pariser Metro, konzipiert wurde. Drei Hauptakteure von Île-de-France Mobilités, RATP und Alstom enthüllen den gesamten Prozess: Innen- und Außendesign, Fahrgastkomfort, technische Innovationen und ästhetische Entscheidungen.
Entdecken Sie den 1. MF19-Zug, der die Linie 10 ausstatten wird
Am 26. September 2025 kam der erste MF19-Zug zur Ausstattung der Metrolinie 10 in der Île-de-France an. Probieren Sie es aus!
MF19: eine neue Vision von Mobilität
Unsere Art und Weise, über den Alltag nachzudenken, entwickelt sich weiter, und mit ihr die Vision des Transports.
Um sich an die sich ändernden Bedürfnisse der Reisenden anzupassen und eine starke Lösung für die wachsenden Herausforderungen der Fahrgastzahlen anzubieten, musste ein neuer Standard erfunden werden. Dies ist der MF19 : eine modulare U-Bahn, Symbol der Modernität, die entwickelt wurde, um den Herausforderungen von morgen und den Bedürfnissen von heute gerecht zu werden.
Der MF19-Kalender
Der MF19 kommt in:
- 2025 auf Linie 10,
- 2026 auf der Linie 7bis,
- 2027 auf Linie 3 bis,
- 2027 auf Linie 13,
- 2028 auf Linie 12,
- 2029 auf Linie 8,
- 2031 auf Linie 3,
- 2033 auf der Linie 7.
Die Metro von morgen beginnt ihre Tests in der Île-de-France
Die ersten Wagen des MF19 sind in den Werkstätten von Bobigny (Seine-Saint-Denis) eingetroffen, wo sie eine Reihe von Tests am Dock beginnen, bevor sie nachts auf dem gesamten Netz getestet werden.
Ein letzter Schritt vor dem Empfang der ersten Fahrgäste auf der U-Bahn-Linie 10 ab Ende 2025.
Der MF19 erhält das Janus-Label der Industrie des französischen Designinstituts
Der Janus de l'industrie, ein Gütesiegel, das jedes Jahr die Arbeit von Unternehmen und Gemeinden im Bereich Industriedesign auszeichnet, hat sich entschieden, die Arbeit von Île-de-France Mobilités, RATP und Alstom (U-Bahn-Hersteller) im Jahr 2024 für ihr nachhaltiges Engagement für die Reisebedingungen und die Umwelt der Fahrgäste in der Île-de-France hervorzuheben.
Im Video: die Montage des allerersten Autos
Besuchen Sie uns am Produktionsstandort von Alstom in Crespin, Hauts-de-France, um die Montage des ersten MF19-Autos zu entdecken.
Der MF19-Personalausweis
Alle Informationen, um Ihre neue U-Bahn besser kennenzulernen, auf einer Seite? Das ist der Personalausweis des MF19!
Die Metro in der Île-de-France, eine Geschichte der Innovation(en)
Die U-Bahn ist mehr als ein Jahrhundert Geschichte. Von den ersten Holzzügen bis zu den Modellen der neuesten Generation wird die Mobilität in der Île-de-France durch technologische Innovationen geschrieben.
Geschwindigkeit, Leistung und verantwortungsvollere Materialien: Der MF19 schreibt ein neues Kapitel in der Geschichte der kollektiven Mobilität und bringt ein attraktiveres Bild des Lebens in der Stadt mit sich.
Der MF19, ein offenes und modulares Design
- Passen Sie sich den Bedürfnissen der verschiedenen Linien an: Die modulare MF19-U-Bahn ist in drei Zuglängen erhältlich, kann vom manuellen zum automatischen Fahren wechseln und verfügt über verschiedene Arten von Innenausstattungen, um den Entwicklungen der verschiedenen Linien, mit denen sie ausgestattet ist, gerecht zu werden.
- Schaffen Sie Platz : Der "Boa"-Zug, der auf seiner gesamten Länge offen ist, lässt das Licht durch, öffnet die Augen und erleichtert die Bewegung der Passagiere an Bord.
Mobilität im Einklang mit den Fahrgästen
- Bieten Sie Wahlmöglichkeiten: Verschiedene Wartebereiche (kurze und lange Fahrt, Platz für Personen mit eingeschränkter Mobilität) erleichtern die Verteilung der Passagiere und den Komfort an Bord.
- Mehr Komfort: umschaltbare Klimaanlage, bequeme Sitze, natürliches Lichtambiente, USB-Anschlüsse und Bildschirme für Echtzeit-Fahrgastinformationen – der MF19 ist mit der neuesten Technologie ausgestattet.