Der MF19 in Kürze

Unsere Art und Weise, über den Alltag nachzudenken, entwickelt sich weiter, und mit ihr die Vision des Transports.

Um sich an die sich ändernden Bedürfnisse der Reisenden anzupassen und eine starke Lösung für die wachsenden Herausforderungen der Fahrgastzahlen anzubieten, musste ein neuer Standard erfunden werden. Dies ist der MF19 : eine modulare U-Bahn, Symbol der Modernität, die entwickelt wurde, um den Herausforderungen von morgen und den Bedürfnissen von heute gerecht zu werden.