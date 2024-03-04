Hinter den Kulissen Ihres Transports: Wie werden U-Bahnen gebaut?

Bevor man eine U-Bahn baut, muss man sich das vorstellen

Bevor Sie eine U-Bahn bauen, müssen Sie sie Stück für Stück entwerfen und die kleinsten Details ihrer Herstellung planen. Eine Phase, die bis zu zwei Jahre dauern kann.

Schritt 1: Design

Die Spezifikationen

Zunächst definiert und schreibt das Unternehmen, das den Auftrag erteilt, während der Ausschreibung seine Spezifikationen.

Abmessungen, Architektur, Innenausstattung, Fahrmodus (mit oder ohne Führerstand), Sicherheit, Zugänglichkeit, Bordtechnologien... Die Spezifikationen sind das Dokument, das alle Anforderungen festlegt, die der zukünftige Zug erfüllen muss (technische und funktionale Anforderungen, die alle die geltenden Normen berücksichtigen).

Der Hersteller der zukünftigen U-Bahn macht dann den Vorschlag eines Modells, das alle Anforderungen und Einschränkungen erfüllt.

Die Entwicklungsphase

Der Vertrag ist unterschrieben! Das Projekt kann nun bis ins kleinste Detail studiert, erdacht und gezeichnet werden.

In dieser Phase entscheiden wir über die Form der U-Bahn, die erforderlichen Teile, die zu verwendenden Materialien, aber auch über die Sitze, die Form der Stangen oder die Art und Weise, wie sich die Türen öffnen. All diese Details sind wichtig für das Erlebnis der Reisenden, ihre Sicherheit und die Langlebigkeit des Fahrzeugs.

Was Sie wissen müssen

Während des gesamten Produktionsprozesses überprüft der Sponsor die Einhaltung der Spezifikationen und stellt sicher, dass die U-Bahn ordnungsgemäß in die komplexe Umgebung des U-Bahn-Netzes der Ile-de-France integriert ist.

Industrialisierung

Um eine Metro in großem Maßstab zu bauen, muss ihr Bau industrialisiert werden. Was bedeutet das?

Dass die Ingenieurteams über alle Phasen der Herstellung der U-Bahn und ihrer Ausrüstung (Klimaanlage, Sitz, Verkleidung usw.) nachdenken. Sie überprüfen auch die korrekte Übereinstimmung des Zuges mit den Geräten, die mit ihm interagieren werden.

Wie baut man die Teile und wo kann man sie kaufen? Wo soll man anfangen? Welche Werkzeuge werden benötigt? Wie viel Zeit und Personen für jede Bauphase? Alles wurde durchkämmt.