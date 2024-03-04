Hinter den Kulissen Ihres Transports: Wie werden U-Bahnen gebaut?
Bevor man eine U-Bahn baut, muss man sich das vorstellen
Bevor Sie eine U-Bahn bauen, müssen Sie sie Stück für Stück entwerfen und die kleinsten Details ihrer Herstellung planen. Eine Phase, die bis zu zwei Jahre dauern kann.
Schritt 1: Design
Die Spezifikationen
Zunächst definiert und schreibt das Unternehmen, das den Auftrag erteilt, während der Ausschreibung seine Spezifikationen.
Abmessungen, Architektur, Innenausstattung, Fahrmodus (mit oder ohne Führerstand), Sicherheit, Zugänglichkeit, Bordtechnologien... Die Spezifikationen sind das Dokument, das alle Anforderungen festlegt, die der zukünftige Zug erfüllen muss (technische und funktionale Anforderungen, die alle die geltenden Normen berücksichtigen).
Der Hersteller der zukünftigen U-Bahn macht dann den Vorschlag eines Modells, das alle Anforderungen und Einschränkungen erfüllt.
Die Entwicklungsphase
Der Vertrag ist unterschrieben! Das Projekt kann nun bis ins kleinste Detail studiert, erdacht und gezeichnet werden.
In dieser Phase entscheiden wir über die Form der U-Bahn, die erforderlichen Teile, die zu verwendenden Materialien, aber auch über die Sitze, die Form der Stangen oder die Art und Weise, wie sich die Türen öffnen. All diese Details sind wichtig für das Erlebnis der Reisenden, ihre Sicherheit und die Langlebigkeit des Fahrzeugs.
Was Sie wissen müssen
Während des gesamten Produktionsprozesses überprüft der Sponsor die Einhaltung der Spezifikationen und stellt sicher, dass die U-Bahn ordnungsgemäß in die komplexe Umgebung des U-Bahn-Netzes der Ile-de-France integriert ist.
Industrialisierung
Um eine Metro in großem Maßstab zu bauen, muss ihr Bau industrialisiert werden. Was bedeutet das?
Dass die Ingenieurteams über alle Phasen der Herstellung der U-Bahn und ihrer Ausrüstung (Klimaanlage, Sitz, Verkleidung usw.) nachdenken. Sie überprüfen auch die korrekte Übereinstimmung des Zuges mit den Geräten, die mit ihm interagieren werden.
Wie baut man die Teile und wo kann man sie kaufen? Wo soll man anfangen? Welche Werkzeuge werden benötigt? Wie viel Zeit und Personen für jede Bauphase? Alles wurde durchkämmt.
Jetzt ist es Zeit zu bauen
Schritt 2: Vorrüstung der Baugruppen
Mit diesem Schritt nimmt die U-Bahn Gestalt an.
Traditionell stellte der Hersteller die Karosserie her (d. h. das Metallskelett, das nach der Ausstattung das zukünftige Fahrzeug bilden wird).
Bei den neuen U-Bahnen werden die verschiedenen Teile, sogenannte Unterbaugruppen, aus denen ein Fahrzeug besteht (Fahrgestell, Flächen und Dach), vorgerüstet, bevor sie zusammengebaut werden.
Dies ist der Zeitpunkt der Installation der Fenster, der Türmechanismen, der Isolierung, des Bodens, des Bodenbelags, der ersten Verkleidungen oder der gesamten Verkabelung des Zuges und der ersten Anschlüsse der elektronischen Systeme.
Was Sie wissen müssen
Die ersten hergestellten Züge (sogenannte "Vorserien"-Züge) werden für Validierungstests verwendet, bevor die Großserienproduktion beginnt.
Schritt 3: Montage
Jetzt, da die vier Seiten des zukünftigen Fahrzeugs ausgestattet sind, werden sie zusammengesetzt : Dies wird als Nieten bezeichnet.
Die vier Flächen sind durch leistungsstarke Bolzen (Nieten) miteinander verbunden, um das zukünftige Auto zu bilden.
Schritt 4: Führungsfahrzeug oder einfaches Auto, jetzt ist es an der Zeit zu entscheiden
Zu diesem Zeitpunkt sehen alle Kisten gleich aus und sind vorne und hinten offen. Um sie fertigzustellen und in ein Auto zu verwandeln, fügen wir hinzu:
- Eine Kabine : Sie wird dann zu einem Führungsfahrzeug mit einem Platz für den Fahrer (wenn die U-Bahn nicht automatisch ist) oder einem Fenster, damit die Fahrgäste die Fahrt beobachten können (wenn die U-Bahn automatisch ist). Es wird sich an beiden Enden der U-Bahn befinden.
oder
- Ein Umlaufsystem : Dies ist der Teil, der ein Auto an einem anderen befestigt. Die Wagen können übereinander geöffnet werden, damit sich die Fahrgäste frei entlang des Zuges bewegen können (dies wird als "Boa"-Zug bezeichnet), oder zwischen ihnen geschlossen werden.
Schritt 5: ein zweiter Schritt für Ausstattung und Innenarchitektur
Elektronik, Klimaanlage, Luftfilterung, Türen, Bildschirme, Sitze, Stangen... Das Auto ist weiterhin für die Unterbringung von Reisenden ausgestattet.
Schritt 6: Drehgestell (damit Ihre U-Bahn fahren kann)
Das Fahrzeug ist fahrbereit... oder fast. Dies ist die Zeit des Einbaus der Drehgestelle - genannt "Drehgestell".
Unabhängig davon, ob Ihre U-Bahn mit Schiene oder Pneumatik betrieben wird, ist sie mit einem Drehgestell ausgestattet: einem Wagen, der sich unter dem Auto befindet und an dem die Räder dank Achsen befestigt sind.
Die Drehgestelle ermöglichen es der U-Bahn, richtig zu fahren und sich der Strecke anzupassen.
Schritt 7: Auf geht's in die Produktion
Sobald das allererste Auto gebaut, getestet und an die Bedürfnisse angepasst ist, geht es an die Produktion der anderen Autos.
Was Sie wissen müssen
Der Bau des ersten Autos dauert einige Zeit , um den Teams Zeit zu geben, es zu testen, die letzten Anpassungen vorzunehmen und sich an die neuen Produktionsverfahren zu gewöhnen. Aber sobald die Mechanik geölt ist, beschleunigt sich die Produktionsrate, um eine maximale Produktionsrate zu erreichen !
Schritt 8: erster Zug, Validierung auf der gesamten Linie
Ein Zug ist das, was Sie an der Station ankommen sehen, wenn Sie auf Ihre U-Bahn warten: eine Reihe von Wagen, die zwischen ihnen zusammengebaut sind.
Sobald der erste Zug fertiggestellt ist, kann er aus allen Blickwinkeln getestet werden, um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten, bevor er in den kommerziellen Verkehr gebracht wird.