Wie werden die neuen U-Bahnen getestet, bevor sie in Betrieb genommen werden?

Sobald die ersten Prototypen gebaut sind, ist es Zeit für die Erprobung. Und um den Ball zu eröffnen, müssen statische Tests beginnen.

Diese Tests sind treffend benannt, denn sie finden statt, ohne dass das Fahrzeug in Bewegung gesetzt wird. Sie werden zuerst an jedem Wagen hergestellt und dann am montierten Zug geübt.

All diese Tests ermöglichen es, den allgemeinen Betrieb des Zuges zu überprüfen. Klimaanlage, elektrischer Anschluss, Beleuchtung, Bremsanlage, Tonsignal, alles wird durchkämmt. Es werden auch Dichtheitsprüfungen durchgeführt, um ein geringstes Leck bei Regen zu vermeiden.

Ein Problem? Die Teams nehmen die notwendigen Anpassungen vor, bevor sie zur zweiten Phase übergehen.

Was hat ein "Schweine" mit den Tests einer U-Bahn zu tun?

Was ist ein Schwein? Ein schwerer Gegenstand, der während der Tests in U-Bahn-Zügen platziert wird, um das tatsächliche Gewicht des im Umlauf befindlichen Zuges zu simulieren, sobald er mit seinen Fahrgästen ausgestattet und beladen ist.