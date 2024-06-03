Wie werden die neuen U-Bahnen getestet, bevor sie in Betrieb genommen werden?
Wozu dienen die Tests?
Die Entscheidung, das Verkehrsnetz mit neuen U-Bahnen auszustatten, ist ein langfristiges Abenteuer, das mit der Planung des zukünftigen rollenden Materials beginnt und mit einer Reihe wesentlicher Tests endet, um Folgendes zu gewährleisten:
- die Kompatibilität des rollenden Materials mit der Netzinfrastruktur,
- Einhaltung der geltenden Vorschriften,
- Die Sicherheit und der Komfort der Reisenden.
Entdecken Sie nacheinander die sechs wichtigsten Testphasen, bevor eine neue U-Bahn in der Île-de-France in Betrieb genommen wird.
Schritt 1: statische Tests, Überprüfung des allgemeinen Betriebs Ihrer U-Bahn
Sobald die ersten Prototypen gebaut sind, ist es Zeit für die Erprobung. Und um den Ball zu eröffnen, müssen statische Tests beginnen.
Diese Tests sind treffend benannt, denn sie finden statt, ohne dass das Fahrzeug in Bewegung gesetzt wird. Sie werden zuerst an jedem Wagen hergestellt und dann am montierten Zug geübt.
All diese Tests ermöglichen es, den allgemeinen Betrieb des Zuges zu überprüfen. Klimaanlage, elektrischer Anschluss, Beleuchtung, Bremsanlage, Tonsignal, alles wird durchkämmt. Es werden auch Dichtheitsprüfungen durchgeführt, um ein geringstes Leck bei Regen zu vermeiden.
Ein Problem? Die Teams nehmen die notwendigen Anpassungen vor, bevor sie zur zweiten Phase übergehen.
Was hat ein "Schweine" mit den Tests einer U-Bahn zu tun?
Was ist ein Schwein? Ein schwerer Gegenstand, der während der Tests in U-Bahn-Zügen platziert wird, um das tatsächliche Gewicht des im Umlauf befindlichen Zuges zu simulieren, sobald er mit seinen Fahrgästen ausgestattet und beladen ist.
Schritt 2: Sicherheit, Leistung und Komfort, los geht's mit dynamischen Tests
Nach Abschluss der statischen Tests ist es für den Hersteller an der Zeit, das neue Fahrzeug in fahrbereitem Zustand zu testen. Bei den von Alstom gebauten U-Bahnen wird der Zug auf speziellen Gleisen getestet, z. B. an den Standorten Valenciennes-Petite Forêt oder Crespin, und dann auf einem geschlossenen Kreislauf, insbesondere im Centre d'Essais Ferroviaires (CEF) in Hauts-de-France.
Batteriebetrieb, Bildschirme, Beschleunigung und Bremsen, Elektronik, wieder einmal wird alles fein analysiert und validiert.
Schritt 3: Klimatests für eine U-Bahn, die bei jedem Wetter fahren kann
Um ihre ordnungsgemäße Funktion und den Komfort der Fahrgäste bei jedem Wetter zu gewährleisten, wird die U-Bahn unter extremen Wetterbedingungen (von -20° bis +45°) getestet.
Die Züge können in Frankreich in Simulatoren (Klimakammern genannt) wie dem des Centre d'Essais Ferroviaires (CEF) von Petite-Forêt in Valenciennes getestet werden: Einige Fahrzeuge können auch in Europa wie in Wien, Österreich, getestet werden.
Schritt 4: Validierungstests
Dies ist der längste Schritt. Zuerst auf den Gleisen des Herstellers, dann nachts auf den Linien des Ile-de-France-Netzes, werden die U-Bahn-Züge unter Verkehrsbedingungen getestet, um zu überprüfen, ob alle Anforderungen der Spezifikationen eingehalten werden.
Was sind die Spezifikationen? Das Dokument, in dem alle Bedingungen aufgeführt sind, die der zukünftige Zug erfüllen muss, um vermarktet zu werden (Energieeffizienz, Komfort- und Sicherheitsausstattung, Lärm- oder Partikelemissionen usw.). Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dieses Dokument so zu erstellen, dass der Zug seinen Bedürfnissen und denen der Fahrgäste am besten entspricht.
Spricht Sie der "Jerk" an?
Der Ruck ist die technische Bezeichnung für den Ruck, der beim Bremsen eines Zuges zu spüren ist. Es wird zum Zeitpunkt der Tests getestet, um für den Komfort der Reisenden so weit wie möglich minimiert zu werden.
Schritt 5: Integrationstests, eine Frage der Kompatibilität
Eine funktionierende U-Bahn ist eine U-Bahn, die mit der Leitstelle, den Sensoren, den verschiedenen Leuchtfeuern, den anderen im Umlauf befindlichen Zügen und der gesamten Infrastruktur, auf die sie auf ihrem Weg treffen wird, verbunden ist.
In dieser Phase prüfen wir die Kompatibilität der zukünftigen U-Bahn mit dem öffentlichen Verkehrsnetz.
Die Integrationstests finden parallel zur Fahrerschulung statt. Es ist ein bisschen wie eine Generalprobe, bevor die U-Bahn in Betrieb genommen und die ersten Fahrgäste begrüßt werden.
Schritt 6: Kommerzielle Freigabe, alle an Bord
Nach langen Monaten des Testens kann die neue U-Bahn endlich auf den Linien zirkulieren und ihre Türen in den Stationen öffnen!