MF19: vom Stoff zum Test, die Geschichte eines Sitzes wie kein anderer
MF19, die U-Bahn, die das Fahrgasterlebnis neu denkt
Zunächst einmal, was ist der MF19? Es ist die zugängliche, zuverlässige und vernetzte U-Bahn, die bis 2033 8 Linien (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 und 13) ausstatten wird, beginnend mit der Linie 10, ab Ende 2025.
Von der Auswahl der Materialien bis zur Beleuchtung, vom Design der Informationsbildschirme bis zur endgültigen Form der Sitze ist der MF19 eine greifbare Verkörperung der kolossalen Investitionen von Île-de-France Mobilités (10 Milliarden Euro bis 2035), um das Reisen für alle Einwohner der Ile-de-France einfacher und zuverlässiger zu machen.
Es ist jedoch eine Herausforderung, ein Transportmittel zu entwerfen, das den unterschiedlichen und sich entwickelnden Bedürfnissen aller Reisenden gerecht wird.
Eine Herausforderung, der sich Designer stellen müssen, deren Aufgabe es ist, das Funktionale mit dem Komfortablen zu verbinden, indem sie sich konkret und technisch die U-Bahn vorstellen, die Sie morgen nehmen werden.
Ergonomie, Robustheit, Innovation: Design bis zum Ende des Sitzes
Der Sitz des MF19 ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Designern, Ergonomen und Benutzertests und wurde mit dem klaren Ziel entworfen, maximale Sauberkeit, Zugänglichkeit und Komfort mit einer Form zu bieten,die an die größte Anzahl angepasst ist.
Die Details, die den Unterschied machen
- Eine Rückenlehne, die an alle Morphologien angepasst ist : Ihre Krümmung schmiegt sich auf natürliche Weise an den Rücken an und erhält die Lendenwirbelsäule, unabhängig von der Größe des Reisenden.
- Ein für Komfort und Bewegung optimierter Sitz : vorne leicht angehoben, um eine bequeme Haltung beizubehalten, und hinten gebeugt, um das Bremsen zu absorbieren.
- Eine auf Langlebigkeit ausgelegte Polsterung : Der Sitz besteht aus Samt, der zu 85 % aus Wolle und zu 15 % aus Polyamid in den Farben von Île-de-France Mobilités gewebt ist, und ist dick genug, um ein weiches Sprunggefühl zu vermitteln. Es widersteht Staub, Licht, Feuer, Rauch und sogar Schnittwunden mit einem dünnen Schutzgitter, ähnlich einem Kettenhemd.
- Integrierte Beleuchtung : Der Sitz des MF19 ist mit einer Beleuchtung unter dem Sitz ausgestattet, um die Sicht und damit das Sicherheitsgefühl an Bord zu erhöhen.
Ein Sitzplatz, der von Reisenden getestet und für gut befunden wurde
Vor seiner Validierung wurde der Hauptsitz des MF19 strengen Tests mit einem repräsentativen Panel von Reisenden unterschiedlicher Größe, Alter und Morphologie unterzogen.
Ausgestattet mit Sensoren bewerteten die Tester den Sitz in 20-minütigen Sitzungen: die durchschnittliche Dauer einer U-Bahn-Fahrt.
Die gesammelten Daten (Muskelspannung, Mikrobewegungen, Position, Komfort) ermöglichten es, das Design zu verfeinern, um einen universellen Sitz anzubieten, der mit 16/20 bewertet wurde (beste Punktzahl des Netzwerks Île-de-France Mobilités).
Bereit für ein Reiseerlebnis der nächsten Generation?
Mit dem MF19 definiert Île-de-France Mobilités die Standards des städtischen Verkehrs neu, indem es Komfort und Innovation in den Mittelpunkt seiner Prioritäten stellt. Eine innovative und komfortable Vision, die das tägliche Reisen in der Île-de-France revolutioniert.
Sie können es kaum erwarten, es auszuprobieren?