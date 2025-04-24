MF19: vom Stoff zum Test, die Geschichte eines Sitzes wie kein anderer

MF19, die U-Bahn, die das Fahrgasterlebnis neu denkt

Zunächst einmal, was ist der MF19? Es ist die zugängliche, zuverlässige und vernetzte U-Bahn, die bis 2033 8 Linien (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 und 13) ausstatten wird, beginnend mit der Linie 10, ab Ende 2025.

Von der Auswahl der Materialien bis zur Beleuchtung, vom Design der Informationsbildschirme bis zur endgültigen Form der Sitze ist der MF19 eine greifbare Verkörperung der kolossalen Investitionen von Île-de-France Mobilités (10 Milliarden Euro bis 2035), um das Reisen für alle Einwohner der Ile-de-France einfacher und zuverlässiger zu machen.