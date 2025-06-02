Gares de Demain: ein Aufruf zur Einreichung von Projekten zur Wiederbelebung der Bahnhöfe in den äußeren Vororten mit lokalen Dienstleistungen und Geschäften

Gares de Demain: Was ist das?

Das ProgrammGares de Demain, das 2021 von Île-de-France Mobilités und SNCF Gares & Connexions ins Leben gerufen und in diesem Jahr von der Region Île-de-France unterstützt wird, schlägt vor, lokale Dienstleistungen und Geschäfte in die Bahnhöfe der äußeren Vororte* zu integrieren, die im Mittelpunkt des täglichen Verkehrs der Einwohner der Ile-de-France stehen. Die Idee? Vereinfachen Sie das Leben der Fahrgäste und beleben Sie bestehende Bahnhöfe durch die Aufwertung leerstehender Flächen.

Welches Ziel?

Diese Stationen, die oft mit Kaufterminals für Transport-tickets ohne wirkliche menschliche Präsenz oder Nebendienstleistungen ausgestattet sind, müssen reinvestiert werden, um den Bedürfnissen der Fahrgäste und Anwohner gerecht zu werden.

Das Ziel? Orte der Mobilität in echte Orte zum Leben verwandeln : menschlicher, sicherer und sauberer.

Stationen von morgen: Stationen von morgen in Bildern

Das Programm Gares de Demain besteht bereits aus 7 Projekten, die im Jahr 2024 das Licht der Welt erblickt haben. Bald folgen 7 Neueröffnungen im Jahr 2025.

Entdecken Sie zwei davon im Video!