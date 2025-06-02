Gares de Demain: ein Aufruf zur Einreichung von Projekten zur Wiederbelebung der Bahnhöfe in den äußeren Vororten mit lokalen Dienstleistungen und Geschäften
Gares de Demain: Was ist das?
Das ProgrammGares de Demain, das 2021 von Île-de-France Mobilités und SNCF Gares & Connexions ins Leben gerufen und in diesem Jahr von der Region Île-de-France unterstützt wird, schlägt vor, lokale Dienstleistungen und Geschäfte in die Bahnhöfe der äußeren Vororte* zu integrieren, die im Mittelpunkt des täglichen Verkehrs der Einwohner der Ile-de-France stehen. Die Idee? Vereinfachen Sie das Leben der Fahrgäste und beleben Sie bestehende Bahnhöfe durch die Aufwertung leerstehender Flächen.
Welches Ziel?
Diese Stationen, die oft mit Kaufterminals für Transport-tickets ohne wirkliche menschliche Präsenz oder Nebendienstleistungen ausgestattet sind, müssen reinvestiert werden, um den Bedürfnissen der Fahrgäste und Anwohner gerecht zu werden.
Das Ziel? Orte der Mobilität in echte Orte zum Leben verwandeln : menschlicher, sicherer und sauberer.
Stationen von morgen: Stationen von morgen in Bildern
Das Programm Gares de Demain besteht bereits aus 7 Projekten, die im Jahr 2024 das Licht der Welt erblickt haben. Bald folgen 7 Neueröffnungen im Jahr 2025.
Entdecken Sie zwei davon im Video!
Entwickeln Sie Services, die den Komfort im Alltag verändern
- Einen Strauß frischer Blumen auf dem Weg zur Arbeit kaufen?
- Decken Sie sich abends mit frischem Gemüse ein, bevor Sie nach Hause gehen?
- Möchten Sie mit Enthusiasten trainieren, um Schach zu lernen?
- Ein Paket abgeben, bevor Sie zur Arbeit gehen?
So viele Möglichkeiten, die das Leben vereinfachen und den täglichen Verkehr in den äußeren Vororten optimieren.
Haben Sie ein Projekt? Bewerben Sie sich vom 3. Juni bis 30. September 2025!
Haben Sie ein lokales Einzelhandels- oder Dienstleistungsprojekt? Um sich zu bewerben und in eine der 60 vom Programm identifizierten Stationen in den großen Vororten zu investieren, treffen Sie sich bald vom 3. Juni bis 30. September 2025 (mittags).
Warum sollten Sie das Programm Gares de Demain für Ihr Projekt wählen?
- Tägliche Besucherzahl, die durch den Passagierstrom garantiert wird
- Ihr Projekt, das von den wichtigsten Akteuren der Mobilität in der Île-de-France unterstützt und subventioniert wird
- Einhellige Meinungen von Reisenden und Anwohnern**: 92 % von ihnen halten den Service für nützlich und 84 % sind der Meinung, dass der Handel den Bedürfnissen der Bewohner des Viertels entspricht
- Die etablierten Händler bewerteten 8,9/10 für die Frequentierung ihres Geschäfts und 9,3/10 für die Qualität der Lage (die täglich von einem Strom von Reisenden und Einwohnern durchquert wird)
- Sie beteiligen sich an der Wiederbelebung Ihres Territoriums und verbessern den Komfort in den Bahnhöfen Ihrer Region
Mehr als ein Bahnhof, ein Ort zum Leben
Zwischen Orten der Mobilität und Orten des Lebens gibt das Programm Gares de Demain den Bahnhöfen, die im Mittelpunkt des täglichen Lebens von Tausenden von Reisenden in der Île-de-France stehen, einen Sinn, indem es auf ihrem Weg von zu Hause zur Arbeit nützliche Dienstleistungen schafft, die ihren Alltag vereinfachen.
Das Versprechen einer dynamischeren, praktischeren und menschlicheren Mobilität in den äußeren Vororten. Eine Transformation, von der alle profitieren: Reisende, Anwohner und Händler.
*Empfängt weniger als 2500 Reisende pro Tag und verfügt über verfügbare Flächen
**Umfrage durchgeführt im Januar 2025 mit 159 Befragten