Aufruf zur Einreichung von ProjektenGares de demain

/!\ VERLÄNGERUNG der Bewerbungsphase: Sie haben nun bis zum 30. September um 12 Uhr Zeit, Ihre Bewerbung auf der zugehörigen Plattform einzureichen.

Vor dem Hintergrund des Wandels der Mobilität und der Bekräftigung der strukturierenden Rolle der Bahnhöfe in der territorialen Dynamik bekräftigen Île-de-France Mobilités, die Region Île-de-France und SNCF Gares & Connexions ihr Engagement , Bahnhöfe zu Orten des Lebens und der Dienstleistungen zu machen, die den Bedürfnissen der Fahrgäste und Einwohner so nahe wie möglich kommen.

Das Programm Gares de Demain wurde ins Leben gerufen, um Projektleitern freie Flächen in Bahnhöfen zur Verfügung zu stellen, damit sie nachhaltige Projekte entwickeln können, die für die Gebiete und ihre Bewohner von Vorteil sind .