Bewerbungsverfahren

Der Projektaufruf von Gares de Demain steht allen offen - Einzelpersonen, juristischen Personen, privaten Unternehmen, Gemeinden oder Vereinen - und ist vom 3. Juni 2025 bis zum 30. September 2025 möglich.

Die Art des vorgeschlagenen Projekts ist kein Grund für den Ausschluss vom Projekt: Jeder Vorschlag wird berücksichtigt, solange er den Anforderungen der Konsultationsverordnung entspricht und das Antragsdossier vollständig ist. Ziel des Programms ist es jedoch, die Dienstleistungen in den betroffenen Gebieten zu stärken. Daher müssen die erwarteten Projekte konkret auf die Bedürfnisse der Bewohner eingehen. Île-de-France Mobilités, die Region Île-de-France und SNCF Gares & Connexions haben eine territoriale Analyse durchgeführt, um die relevantesten Sektoren für jeden Bahnhof zu ermitteln:

Lokale Geschäfte : Lebensmittelgeschäfte, kleine Restaurants, Bäckerei, Post usw. - tägliche Dienstleistungen, die für die meisten Menschen nützlich sind;

: Lebensmittelgeschäfte, kleine Restaurants, Bäckerei, Post usw. - tägliche Dienstleistungen, die für die meisten Menschen nützlich sind; Kulturelle Dienstleistungen : Bildungs-, Freizeit-, ästhetische oder spirituelle Erfahrungen;

: Bildungs-, Freizeit-, ästhetische oder spirituelle Erfahrungen; Sportdienstleistungen : Aktivitäten, die die Bewegung fördern und gegen eine sitzende Lebensweise kämpfen;

: Aktivitäten, die die Bewegung fördern und gegen eine sitzende Lebensweise kämpfen; Bildungsdienstleistungen : Arbeits- oder Unterstützungsbereiche für Schüler und Studenten, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen;

: Arbeits- oder Unterstützungsbereiche für Schüler und Studenten, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen; Gesundheitsdienstleistungen : leichte Gesundheitskonsultationen oder medizinische Analysepunkte, die das bestehende Angebot ergänzen.

Die Projekte müssen sich kohärent in das lokale Ökosystem einfügen und dazu beitragen, den Bahnhof zu einem lebendigen, attraktiven und offenen Ort zu machen, auch für Anwohner, die nicht unbedingt den Zug nutzen.