Bewerbungsverfahren
/!\ VERLÄNGERUNG der Bewerbungsphase: Sie können Ihre Bewerbung jetzt bis zum 30. September 2025, 12 Uhr (mittags), auf der zugehörigen Plattform einreichen.
Aufruf zur Einreichung von Projekten
Der Projektaufruf von Gares de Demain steht allen offen - Einzelpersonen, juristischen Personen, privaten Unternehmen, Gemeinden oder Vereinen - und ist vom 3. Juni 2025 bis zum 30. September 2025 möglich.
Die Art des vorgeschlagenen Projekts ist kein Grund für den Ausschluss vom Projekt: Jeder Vorschlag wird berücksichtigt, solange er den Anforderungen der Konsultationsverordnung entspricht und das Antragsdossier vollständig ist. Ziel des Programms ist es jedoch, die Dienstleistungen in den betroffenen Gebieten zu stärken. Daher müssen die erwarteten Projekte konkret auf die Bedürfnisse der Bewohner eingehen. Île-de-France Mobilités, die Region Île-de-France und SNCF Gares & Connexions haben eine territoriale Analyse durchgeführt, um die relevantesten Sektoren für jeden Bahnhof zu ermitteln:
- Lokale Geschäfte : Lebensmittelgeschäfte, kleine Restaurants, Bäckerei, Post usw. - tägliche Dienstleistungen, die für die meisten Menschen nützlich sind;
- Kulturelle Dienstleistungen : Bildungs-, Freizeit-, ästhetische oder spirituelle Erfahrungen;
- Sportdienstleistungen : Aktivitäten, die die Bewegung fördern und gegen eine sitzende Lebensweise kämpfen;
- Bildungsdienstleistungen : Arbeits- oder Unterstützungsbereiche für Schüler und Studenten, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen;
- Gesundheitsdienstleistungen : leichte Gesundheitskonsultationen oder medizinische Analysepunkte, die das bestehende Angebot ergänzen.
Die Projekte müssen sich kohärent in das lokale Ökosystem einfügen und dazu beitragen, den Bahnhof zu einem lebendigen, attraktiven und offenen Ort zu machen, auch für Anwohner, die nicht unbedingt den Zug nutzen.
Berechtigte Stationen
60 Bahnhöfe kommen für das Programm Gares de Demain in Frage und können daher von den Projektleitern in ihrer Bewerbung begrüßt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass für diesen Aufruf zur Einreichung von Projekten nur 20 Bahnhöfe und damit 20 Projekte von Île-de-France Mobilités finanziert werden können.
Seine-et-Marne (77)
Changis Saint-Jean • Chartrettes • Crécy La Chapelle • Crouy sur Ourcq • Fontaine le Port • Héricy • Isles Armentières Congis • La Grande Paroisse • Livry sur Seine • Montigny-sur-Loing • Montry Condé • Mortcerf • Nangis • Ponthierry Pringy • Saint Fargeau • Verneuil l'Etang • Villiers Montbarbin • Vulaines sur Seine Saoreau
Yvelines (78)
Achères Grand Cormier • Beynes • Bougival • Breval • Coignières • Epônes Mézières • Fontenay le Fleury • Gazeran • Juziers • Limay • Louveciennes • Maurecourt • Nézel Aulnay • Tacoingnières Richebourg • Thun le Paradis • Vaux sur Seine
Essonne (91)
Ballancourt • Bièvres • Boigneville • Boutigny • Breuillet Bruyères-le-Chatel • Breuillet Village • Chamarande • Chilly Mazarin • Egly • Etrechy • Évry Val de Seine • La Ferté Alais • La Norville Saint-Germain les Arpajon • Lardy • Longjumeau • Maisse • Massy Verrières • Moulin Galant • Saint-Chéron
Val-d'Oise (95)
Belloy Saint-Martin • Eragny Neuville • Ermont Halte • L'Isle Adam Parmain • Mériel • Nointel Mours • Taverny • Us • Viarmes
Diese 60 oben aufgeführten Stationen wurden nach drei spezifischen Kriterien ausgewählt:
- Dies sind Bahnhöfe in den äußeren Vororten der Ile-de-France;
- Dies sind Bahnhöfe mit einem Passagierstrom von weniger als 2.500 pro Tag und daher ohne feste menschliche Präsenz;
- Dabei handelt es sich um Bahnhöfe mit Passagiergebäuden, die für ein neues Serviceangebot genutzt werden können.
Zeitplan des Aufrufs zur Einreichung von Projekten
3. Juni 2025
Start des Aufrufs zur Einreichung von Projekten
3. Juni 2025 - 30. September 2025
Bewerbungsphase
Oktober 2025 - Dezember 2025
Projektstudie
Dezember 2025
Auswahl der Gewinner
2026
Beginn der Arbeiten
2027
Schlüsselübergabe
Wie bewerbe ich mich?
Um Ihre Datei unter den besten Bedingungen einzureichen, wird empfohlen, die folgenden Schritte auszuführen:
- Konsultieren Sie die Konsultationsordnung
Nehmen Sie sich die Zeit, die Regeln sorgfältig zu lesen, die auf der Registerkarte Dokumente zum Herunterladen verfügbar sind. Es wird Ihnen helfen, die Erwartungen an die Aufforderung zur Einreichung von Projekten, die zu beachtenden Kriterien und die bewährten Praktiken zu verstehen, um ein solides Dossier zu strukturieren, das Ihrem Projekt treu bleibt und von der Jury leicht bewertet werden kann.
- Wählen Sie die Station(en), in der/denen Sie Ihr Projekt entwickeln möchten
Um Sie bei dieser Auswahl zu unterstützen, stehen Ihnen auf der Registerkarte Dokumente zum Herunterladen Karten zur Verfügung. Sie enthalten für jeden förderfähigen Bahnhof: seinen Standort, die Anzahl der Fahrgäste pro Tag, die verfügbare Fläche, Pläne, eine Beschreibung der empfohlenen Aktivität in Bezug auf die Bedürfnisse des Gebiets und andere wichtige Informationen, die Ihnen helfen, die Relevanz Ihres Projekts zu beurteilen.
- Laden Sie die Bewerbungsmappe herunter
Diese Datei, die auf der Registerkarte Dokumente zum Herunterladen verfügbar ist, muss vollständig ausgefüllt werden, um von der Jury als zulässig angesehen zu werden.
- Reichen Sie Ihre Bewerbung auf der Plattform ein
Sobald Ihre Datei abgeschlossen ist, müssen Sie sie direkt auf der dafür vorgesehenen Plattform einreichen.
Bitte beachten Sie: Bewerbungsschluss ist der 15. September 2025.
Haben Sie eine Frage?
In den häufig gestellten Fragen finden Sie praktische Antworten auf Ihre Fragen.