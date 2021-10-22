Präsentation

Das Programm Gares de demain wurde über einen ersten Projektaufruf im Jahr 2021 ins Leben gerufen, um den Bahnhöfen der großen Vororte der Ile-de-France ohne Anwesenheit von SNCF-Agenten Leben und Dienstleistungen zurückzugeben.

Nach diesem ersten Aufruf zur Einreichung von Projekten konnten die Projektleiter von einem Platz im Bahnhof profitieren, um ihren Service so nah wie möglich an den Fahrgästen und Anwohnern einzurichten. Heute ist es dank des Programms Gares de Demain möglich, in den äußeren Vororten der Ile-de-France eine Teestube, einen Secondhand-Laden, eine Schokoladenfabrik oder sogar eine Genossenschaft in den Bahnhöfen zu finden!

Um diese große Dynamik der Wiederbelebung der Bahnhöfe der großen Vororte der Ile-de-France fortzusetzen, findet heute auf dieser Website ein zweiter Aufruf zur Einreichung von Projekten des Programms Gares de Demain statt.

Das Programm Gares de Demain , das 2021 von Île-de-France Mobilités und SNCF Gares & Connexions ins Leben gerufen wurde, nimmt in diesem Jahr mit Unterstützung der Region Île-de-France für diesen zweiten Aufruf zur Einreichung von Projekten eine neue Wendung.

Jeder dieser Akteure spielt in diesem Programm eine spezifische Rolle:

Île-de-France Mobilités , die Organisation der Mobilität in der Île-de-France, finanziert alle Modernisierungsarbeiten (Studien, Bleibereinigung, Asbestsanierung, Zugänglichkeitsarbeiten, Isolierung, Anschlüsse usw.);

Schließlich sind die Projektleiter des Programms Gares de Demain nur für die Innenausstattung verantwortlich, da Île-de-France Mobilités und SNCF Gares & Connexions sich um die Arbeiten kümmern, um sie auf den neuesten Stand zu bringen, und sogar diese kann teilweise von der Region Île-de-France übernommen werden.