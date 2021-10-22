Gewinner
Gewinner des Aufrufs zur Einreichung von Projekten
Die Gewinner des Projektaufrufs Gares de Demain wurden am 5. Dezember 2025 auf der Assises des Transports dans la Ruralité offiziell bekannt gegeben und lauten wie folgt:
- Bougival (Linie L) – Station Cœur – Dritter Ort
- Etréchy (RER C) – Café Lykka – Café
- Evry Val de Seine (RER D) – La boîte à T – Café
- L'Isle Adam Parmain (Linie H) – La Gare Fermière – Primeur im Kurzschluss
- Livry sur Seine (Linie R) – La Lyre Gourmande – Konditorei
- Massy Verrières (RER B und C) – Nähpause – Kaffee / persönlicher Service
- Lardy (RER C) – La MEUP – Kooperatives Café mit Kultur- und Umweltaktionen
- Vaux sur Seine (Linie J) – Chez Julie – Café Jeux
- Villiers Montbarbin (T14) – Le Moulin Jaune – Kulturraum