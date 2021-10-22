Die Gewinner des Projektaufrufs Gares de Demain wurden am 5. Dezember 2025 auf der Assises des Transports dans la Ruralité offiziell bekannt gegeben und lauten wie folgt:

Bougival (Linie L) – Station Cœur – Dritter Ort

Etréchy (RER C) – Café Lykka – Café

Evry Val de Seine (RER D) – La boîte à T – Café

L'Isle Adam Parmain (Linie H) – La Gare Fermière – Primeur im Kurzschluss

Livry sur Seine (Linie R) – La Lyre Gourmande – Konditorei

Massy Verrières (RER B und C) – Nähpause – Kaffee / persönlicher Service

Lardy (RER C) – La MEUP – Kooperatives Café mit Kultur- und Umweltaktionen

Vaux sur Seine (Linie J) – Chez Julie – Café Jeux

Villiers Montbarbin (T14) – Le Moulin Jaune – Kulturraum