Saubere Busse und verstärkte Dienstleistungen, insbesondere in den Außenbezirken

Diese Dynamik wird 2018 mit mehr als 40 neuen Verstärkungen oder Änderungen des Busangebots im ganzen Land ab Januar nicht nachlassen.

Bei der Busrevolution in der Île-de-France geht es auch um sauberere Busse, die sich am Kampf gegen die städtische Umweltverschmutzung beteiligen müssen. Mehr als 250 saubere Busse – Elektro- oder Gasbusse – verkehren bereits auf dem Netz der Ile-de-France. Ab dem ersten Quartal 2018 kommen 20 neue Bluebus-Elektrofahrzeuge auf den Linien 115 und 126 hinzu. In diesem Zeitraum wird auch eine massive Ausschreibung gestartet, um diese Flotte sauberer Fahrzeuge zu stärken und das von Île-de-France Mobilités gesetzte Ziel von 100 % sauberen Bussen in den am stärksten verschmutzten städtischen Gebieten bis 2025 zu erreichen.