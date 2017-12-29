Saubere Busse und verstärkte Dienstleistungen, insbesondere in den Außenbezirken
Das 2016 gestartete Großprojekt zur Überarbeitung des Busnetzes der Ile-de-France nahm 2017 nach einer Phase der Konsultation der Einwohner der Ile-de-France und des Dialogs mit lokalen Behörden und Verbänden konkrete Gestalt an. Die letzten 2 Jahre waren außergewöhnlich mit fast 250 Buslinien, die modifiziert wurden, um die Transportbedingungen von Tausenden von Einwohnern der Ile-de-France zu verbessern. Mit dieser Entscheidung hat Île-de-France Mobilités das jährliche Budget für das Busnetz seit 2016 um mehr als 100 Millionen Euro erhöht.
Diese Dynamik wird 2018 mit mehr als 40 neuen Verstärkungen oder Änderungen des Busangebots im ganzen Land ab Januar nicht nachlassen.
Bei der Busrevolution in der Île-de-France geht es auch um sauberere Busse, die sich am Kampf gegen die städtische Umweltverschmutzung beteiligen müssen. Mehr als 250 saubere Busse – Elektro- oder Gasbusse – verkehren bereits auf dem Netz der Ile-de-France. Ab dem ersten Quartal 2018 kommen 20 neue Bluebus-Elektrofahrzeuge auf den Linien 115 und 126 hinzu. In diesem Zeitraum wird auch eine massive Ausschreibung gestartet, um diese Flotte sauberer Fahrzeuge zu stärken und das von Île-de-France Mobilités gesetzte Ziel von 100 % sauberen Bussen in den am stärksten verschmutzten städtischen Gebieten bis 2025 zu erreichen.