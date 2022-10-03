C1-Kabel: Die Arbeit beginnt!

C1-Kabel: Die erste Seilbahn der Île-de-France befindet sich im Bau

Bis 2025 wird es möglich sein, Créteil über Limeil-Brévannes und Valenton mit Villeneuve Saint-Georges auf dem Luftweg und in nur 17 Minuten zu verbinden.

Der Bau der Metrostation Créteil-Pointe du Lac (Linie 8) begann am 26. September mit zunächst vorbereitenden "Konzessionsarbeiten", die für die Errichtung der Seilbahn selbst erforderlich waren.