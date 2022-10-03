C1-Kabel: Die Arbeit beginnt!
C1-Kabel: Die erste Seilbahn der Île-de-France befindet sich im Bau
Bis 2025 wird es möglich sein, Créteil über Limeil-Brévannes und Valenton mit Villeneuve Saint-Georges auf dem Luftweg und in nur 17 Minuten zu verbinden.
Der Bau der Metrostation Créteil-Pointe du Lac (Linie 8) begann am 26. September mit zunächst vorbereitenden "Konzessionsarbeiten", die für die Errichtung der Seilbahn selbst erforderlich waren.
Was ist Konzessionärsarbeit?
Sie werden von den Konzessionären der unterirdischen Netze (Wasser, Strom, Abwasserentsorgung usw.) betrieben. Um den für den Bau der Seilbahn benötigten Platz freizugeben, ist die Verlegung dieser unterirdischen Netze unerlässlich und erfordert sukzessive Eingriffe.
Im Gegenzug wird jeder Händler sein eigenes Netzwerk verlegen:
- der Departementsrat Val-de-Marne / Abwassernetz
- Suez / Wassernetze
- Enedis / Stromübertragungsnetze
Konzessionsarbeiten: Was sind die Folgen?
Je nach Bauphase werden einige Fahrspuren neutralisiert, aber der Verkehr wird nie unterbrochen.
Beachten Sie jedoch, dass der Verkehr in diesem Bereich für die Dauer der Arbeiten auf 30 km/h begrenzt ist. Der Zugang der Rettungsdienste bleibt selbstverständlich erhalten.