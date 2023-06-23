C1-Kabel: Entdecken Sie den Prototyp der Kabine der 1. Seilbahn der Île-de-France
Du hast darauf gewartet, es ist fast da. Entdecken Sie noch heute den Prototyp der C1-Kabelkabine, dessen Prototyp am 22. Juni vorgestellt wurde. Die C1, die erste Seilbahn in der Île-de-France, wurde als Antwort auf die gestiegenen Mobilitätsbedürfnisse der Einwohner der Ile-de-France in einem Gebiet entwickelt, das durch zahlreiche städtische Einschnitte (Straßen, Rangierbahnhof, Eisenbahnen usw.) eingeschränkt ist.
Maßgeschneiderte und 100% barrierefreie Kabinen
Das C1-Kabel zeichnet sich nicht nur durch seine einzigartige Transportart aus. Die Suche nach Innovation und der Vorschlag einer neuen Erfahrung für die Benutzer haben auch (und vor allem!) seine Entstehung geleitet.
Tiefgreifende Anpassung
So wurde das Design der Kabinen von den Teams von Île-de-France Mobilités in Absprache mit den zukünftigen Nutzern und dem Hersteller (Doppel France-Gruppe) gründlich angepasst. Das Ziel: Die 105 Kabinen der Seilbahn sollen für alle Zielgruppen zugänglich sein, auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Kinder in Kinderwagen.
Zu diesem Zweck wurde der Innenausstattung große Aufmerksamkeit geschenkt, mit einer Modularität der 10 Sitzplätze pro Kabine, der Einrichtung von vorrangigen Sitzplätzen, ebenerdigem Zugang zu den Bahnhöfen (keine Treppen, kein Aufzug, keine Rolltreppe), Bildschirmen, die Fahrgastinformationen in Echtzeit übertragen, Brailleschrift und spezifischen Sicherheitsmerkmalen, die für den C1 entwickelt wurden.
Globales, verantwortungsvolles und integratives Design
Getreu seinen Verpflichtungen hat Île-de-France Mobilités daher das Design des C1-Kabels in einen globalen, verantwortungsvollen und integrativen Designansatz einbezogen. All dies mit dem starken Wunsch, die Mobilität für alle in Bezug auf Nutzen, Nutzung und Betrieb zu verbessern.
Bewusst überdimensionierte Tragfähigkeit
Mit einer Kapazität von 1.600 Personen pro Stunde und Richtung während der Hauptverkehrszeit wurde das C1-Kabel von Anfang an so konzipiert, dass es mehr Sitzplätze als bei der Inbetriebnahme geschätzt hat. Ziel: Optimierung des Komforts und der Zugänglichkeit der Fahrgäste, in dem Wissen, dass es möglich sein wird, diese Beförderungskapazität dank der Hinzufügung von 25 Kabinen auf 2000 Personen pro Stunde und Richtung zu erhöhen.
Ein kontrollierter ökologischer Fußabdruck
Bei der Entwicklung des C1-Kabels wurde nichts dem Zufall überlassen. Das Außendesign der Kabinen wurde von den Einwohnern der Ile-de-France während einer Konsultation im Frühjahr 2022 ausgewählt.
Die Architektur der Resorts wurde so konzipiert, dass sie sich mit nüchternen Materialien und begrünten Dächern so gut wie möglich in die städtische Umgebung einfügt. Logisch, da das Projekt von einem starken Ansatz der nachhaltigen Entwicklung geleitet wird. So wurde sein Design im Mai 2022 als High Environmental Quality (HQE) – Sustainable © Infrastructures zertifiziert und die überwachten und kontrollierten Maßnahmen werden während der gesamten Dauer der Arbeiten und bis zur Inbetriebnahme durchgeführt.
Darüber hinaus dachten die für das Projekt verantwortlichen Teams harmonisch an die Integration des C1-Kabels in die natürliche und städtische Landschaft, indem sie die Grundfläche der Infrastrukturen (Bahnhöfe und Masten) begrenzten, um sich an die Gegebenheiten des Gebiets anzupassen.
Eine Antwort auf veränderte Nutzungen
Es ist kein Geheimnis, dass die Bevölkerung der Ile-de-France in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Und wer demografisches Wachstum sagt, sagt auch Transportangebot, das sich anpassen muss. Und dies in einem Kontext, in dem sanfte Mobilität und Intermodalität bevorzugt werden müssen, um den ökologischen Herausforderungen gerecht zu werden.
Das C1-Kabel wird Créteil über Limeil-Brévannes und Valenton mit Villeneuve-Saint-Georges auf einer Strecke von 4,5 km und 5 Stationen verbinden, mit weniger als 30 Sekunden zwischen den Kabinen während der Hauptverkehrszeit. I
Es wird somit die Städte erschließen, indem es sie an die U-Bahn 8 anschließt, und die Nervenzentren des Territoriums, wie Krankenhäuser, Universitäten und Beschäftigungsgebiete, für die 20.000 Einwohner des Sektors zugänglicher machen.
Die Wahl der Seilbahn als Transportmittel ist daher sinnvoll, um auf die Probleme städtischer Einschnitte (Schienennetze, Straßeninfrastruktur) in diesem Gebiet zu reagieren.
Blueprint 2025: Die nächsten Schritte des Projekts
Bis 2025 werden die Nutzer in der Lage sein, ein wenig Höhe zu gewinnen! In der Zwischenzeit wird der Prototyp noch einigen Entwicklungen unterzogen, bevor Anfang 2024 die Produktion einer ersten Serie beginnt. Die Kabinen werden dann für die für das 1. Halbjahr 2025 geplanten Tests in die Werkstätten der Station Temps Durables* in Limeil-Brévannes transportiert.
Gute Nachrichten: Für die impatients.es ist es bereits möglich, sich in die zukünftigen Stationen zu projizieren und deren Umsetzung in den Stadtteilen zu entdecken.
*Der Name der Station ist provisorisch.