C1-Kabel: Entdecken Sie den Prototyp der Kabine der 1. Seilbahn der Île-de-France

Maßgeschneiderte und 100% barrierefreie Kabinen

Das C1-Kabel zeichnet sich nicht nur durch seine einzigartige Transportart aus. Die Suche nach Innovation und der Vorschlag einer neuen Erfahrung für die Benutzer haben auch (und vor allem!) seine Entstehung geleitet.

Tiefgreifende Anpassung

So wurde das Design der Kabinen von den Teams von Île-de-France Mobilités in Absprache mit den zukünftigen Nutzern und dem Hersteller (Doppel France-Gruppe) gründlich angepasst. Das Ziel: Die 105 Kabinen der Seilbahn sollen für alle Zielgruppen zugänglich sein, auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Kinder in Kinderwagen.

Zu diesem Zweck wurde der Innenausstattung große Aufmerksamkeit geschenkt, mit einer Modularität der 10 Sitzplätze pro Kabine, der Einrichtung von vorrangigen Sitzplätzen, ebenerdigem Zugang zu den Bahnhöfen (keine Treppen, kein Aufzug, keine Rolltreppe), Bildschirmen, die Fahrgastinformationen in Echtzeit übertragen, Brailleschrift und spezifischen Sicherheitsmerkmalen, die für den C1 entwickelt wurden.

Globales, verantwortungsvolles und integratives Design

Getreu seinen Verpflichtungen hat Île-de-France Mobilités daher das Design des C1-Kabels in einen globalen, verantwortungsvollen und integrativen Designansatz einbezogen. All dies mit dem starken Wunsch, die Mobilität für alle in Bezug auf Nutzen, Nutzung und Betrieb zu verbessern.

Bewusst überdimensionierte Tragfähigkeit

Mit einer Kapazität von 1.600 Personen pro Stunde und Richtung während der Hauptverkehrszeit wurde das C1-Kabel von Anfang an so konzipiert, dass es mehr Sitzplätze als bei der Inbetriebnahme geschätzt hat. Ziel: Optimierung des Komforts und der Zugänglichkeit der Fahrgäste, in dem Wissen, dass es möglich sein wird, diese Beförderungskapazität dank der Hinzufügung von 25 Kabinen auf 2000 Personen pro Stunde und Richtung zu erhöhen.