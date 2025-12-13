Kabel

Neue LinieCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Die 1. Seilbahn der Île-de-France vervollständigt das Verkehrsangebot des Ile-de-France-Netzes. Seit seiner Inbetriebnahme am 13. Dezember 2025 verbindet das C1-Kabel die Städte Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes und Valenton direkt mit der Metro 8 Créteil – Pointe du Lac. Dieses attraktive und innovative Verkehrsmittel bietet eine konkrete Antwort auf die täglichen Reiseschwierigkeiten, mit denen die Bewohner dieser Städte im Val-de-Marne konfrontiert sind.

Eingang zum Bahnhof La Végétale © Île-de-France Mobilités | Doppel France - Außervertragliche Entwicklungsabsicht

Bundesland
France Relance
Europäische Union
Region Île-de-France
Departement Val-de-Marne
Île-de-France Mobilités

Karte

Schlüsselfiguren

4.5 km

von Créteil nach Villeneuve-Saint-Georges

5 Stationen

Abstand von 500 bis 1800 Metern

Weniger als 30 Sekunden

zwischen 2 Kabinendurchgängen

4 Gemeinden durchquert

Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton und Villeneuve-Saint-Georges

11.000 Reisende pro Tag

Erwartet bei Inbetriebnahme

Kabinen mit 10 Sitzplätzen

100% zugänglich

Kalender

  1. 2019
    Öffentliche Untersuchung und Gemeinnützigkeitserklärung
  2. 2021
    Vergabe des globalen Leistungsauftrags für Design-Build-Maintenance von C1 / Finalisierung von Vorprojektstudien (AVP)
  3. 2022
    Studie zur Arbeitsorganisation (PRO) / Beginn der Konzessionsarbeiten (Netzwerkumleitung)
  4. 2023-2024
    Infrastrukturarbeiten: Bau der Seilbahn, der Stationen und ihrer Einrichtungen
  5. Mai bis Dezember 2025
    Verkehrs- und Trockenlauftests
  6. Heute
    13. Dezember 2025
    Inbetriebnahme
  7. Anfang 2026
    Abschluss der Finalisierungsarbeiten rund um die Stationen