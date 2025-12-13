Neue LinieCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Die 1. Seilbahn der Île-de-France vervollständigt das Verkehrsangebot des Ile-de-France-Netzes. Seit seiner Inbetriebnahme am 13. Dezember 2025 verbindet das C1-Kabel die Städte Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes und Valenton direkt mit der Metro 8 Créteil – Pointe du Lac. Dieses attraktive und innovative Verkehrsmittel bietet eine konkrete Antwort auf die täglichen Reiseschwierigkeiten, mit denen die Bewohner dieser Städte im Val-de-Marne konfrontiert sind.