Neue LinieCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Die 1. Seilbahn der Île-de-France vervollständigt das Verkehrsangebot des Ile-de-France-Netzes. Seit seiner Inbetriebnahme am 13. Dezember 2025 verbindet das C1-Kabel die Städte Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes und Valenton direkt mit der Metro 8 Créteil – Pointe du Lac. Dieses attraktive und innovative Verkehrsmittel bietet eine konkrete Antwort auf die täglichen Reiseschwierigkeiten, mit denen die Bewohner dieser Städte im Val-de-Marne konfrontiert sind.
Schlüsselfiguren
4.5 km
von Créteil nach Villeneuve-Saint-Georges
5 Stationen
Abstand von 500 bis 1800 Metern
Weniger als 30 Sekunden
zwischen 2 Kabinendurchgängen
4 Gemeinden durchquert
Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton und Villeneuve-Saint-Georges
11.000 Reisende pro Tag
Erwartet bei Inbetriebnahme
Kabinen mit 10 Sitzplätzen
100% zugänglich
Kalender
- 2019Öffentliche Untersuchung und Gemeinnützigkeitserklärung
- 2021Vergabe des globalen Leistungsauftrags für Design-Build-Maintenance von C1 / Finalisierung von Vorprojektstudien (AVP)
- 2022Studie zur Arbeitsorganisation (PRO) / Beginn der Konzessionsarbeiten (Netzwerkumleitung)
- 2023-2024Infrastrukturarbeiten: Bau der Seilbahn, der Stationen und ihrer Einrichtungen
- Mai bis Dezember 2025Verkehrs- und Trockenlauftests
- Heute13. Dezember 2025Inbetriebnahme
- Anfang 2026Abschluss der Finalisierungsarbeiten rund um die Stationen