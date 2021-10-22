Funktionsprinzipien

Inspiriert von den Gondeln von Skigebieten ist die Seilbahn ein innovatives öffentliches Verkehrsmittel in städtischen Gebieten. Unter den verschiedenen bestehenden Technologien hat sich die Single-Cable-Technologie als die relevanteste für das C1-Kabel erwiesen, da sie die folgenden Ziele erfüllt:

Begrenzung der Grundfläche der Infrastrukturen (Bahnhöfe und Masten), um sich an die Zwänge des Territoriums anzupassen und eine harmonischere Integration in die Landschaft und die Stadt zu gewährleisten.

Bereitstellung ausreichender Transportkapazitäten, die angesichts des aktuellen Verkehrs und der demografischen Entwicklung des Gebiets angemessen sind.

Darüber hinaus eignet sich das Einseilkabel besonders für die Wetterbedingungen im Val-de-Marne, da es während des größten Teils des Jahres keine starken Winde gibt.