Schritt 1: Konzessionsarbeiten

Diese Arbeiten werden von den Betreibern der unterirdischen Netze durchgeführt: Abwasser, Gas, Strom, Telekommunikation, Wasser usw.

Diese verschiedenen Netze werden verlegt, um den für den Bau des C1-Kabels benötigten Platz freizugeben, aber auch um ihre Wartung während des Betriebs zu ermöglichen.

Diese Arbeiten betrafen hauptsächlich Créteil Pointe du Lac, um die Unterstützung des zukünftigen Bahnhofs und der Fußgängerbrücke zu realisieren, die das Einkaufszentrum François Mitterrand mit der Metrostation 8 Pointe du Lac verbindet.