Die Werke
Das C1-Kabel ist seit dem 13. Dezember 2025 in Betrieb, die Ausbauarbeiten dauern jedoch bis Anfang 2026 an.
Die Arbeit verstehen
Vier Schritte sind notwendig, bevor das C1-Kabel in Betrieb genommen werden kann.
Schritt 1: Konzessionsarbeiten
Diese Arbeiten werden von den Betreibern der unterirdischen Netze durchgeführt: Abwasser, Gas, Strom, Telekommunikation, Wasser usw.
Diese verschiedenen Netze werden verlegt, um den für den Bau des C1-Kabels benötigten Platz freizugeben, aber auch um ihre Wartung während des Betriebs zu ermöglichen.
Diese Arbeiten betrafen hauptsächlich Créteil Pointe du Lac, um die Unterstützung des zukünftigen Bahnhofs und der Fußgängerbrücke zu realisieren, die das Einkaufszentrum François Mitterrand mit der Metrostation 8 Pointe du Lac verbindet.
Schritt 2: Vorarbeiten
Diese Arbeiten gehen den Infrastrukturarbeiten voraus. Sie ermöglichen es, den für den Bau der Strecke notwendigen Platz freizugeben und gleichzeitig den zukünftigen Arbeitsbereich (z. B. temporäre Straßenverbesserungen) zu sichern.
Schritt 3: Infrastrukturarbeiten
Dieser Schritt umfasst alle Arbeiten, die für die Realisierung des C1-Kabels erforderlich sind:
- Bau der Fußgängerbrücke zwischen dem Einkaufszentrum François Mitterrand und der Metrostation 8 Pointe du Lac in Créteil,
- Bau der 5 Bahnhöfe und Stadtentwicklungen,
- Entwicklung und Ausstattung der Stationen,
- Installation der Masten (Realisierung der Fundamente, Erdarbeiten und Fundamente des Pylons),
- Abwickeln des Seils auf der gesamten Strecke,
- Installation der elektrischen Anlage,
- Montage von Kabinen.
Schritt 4: Testen
Als letzten Schritt vor der Inbetriebnahme gewährleisten die Tests des C1-Kabels die Leistung, die Sicherheit der Infrastruktur, des Systems und den Fahrgastkomfort.