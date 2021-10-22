Entdecken Sie das Projekt
Das Projekt auf einen Blick
+ Flexibilität
Eine Transportlösung, die an ein begrenztes Gebiet angepasst ist (Güter- und TGV-Linien, Rangierbahnhof, Straßen).
+ Mobilität
20.000 Einwohner und mehrere bediente Beschäftigungsgebiete; eine direkte Verbindung zur Metro 8, Créteil - Pointe du Lac; Einrichtungen zur Förderung der Intermodalität.
+ Regelmäßigkeit
Ein Transportmittel, das sich von der Sättigung der Straßen befreit; eine Durchgangsfrequenz von weniger als 30 Sekunden.
+ Komfort
10 Sitzplätze in jeder Kabine; Bewährte und zuverlässige Technologie.
+ Barrierefreiheit
Stationen und Kabinen, die für alle zugänglich sind; Beschilderung und Annehmlichkeiten, die für alle geeignet sind, vom öffentlichen Raum bis zu den Kabinen.
Hauptvorteile des Projekts
- Öffnung der Städte Limeil-Brévannes, Valenton und Villeneuve-Saint-Georges, damit ihre Einwohner leichter Zugang zum Herzen des Departements, seinen wichtigsten Einrichtungen (Universitäten, Krankenhäuser usw.) sowie zum Rest der Region Île-de-France haben.
- Direkter und einfacher Zugang zur U-Bahn 8 und zum gesamten Busnetz;
- Schaffung eines öffentlichen Verkehrs, der an die Probleme und die Geografie des Territoriums angepasst ist, das durch eine zunehmende Bevölkerungsverdichtung, unpassierbare städtische Einschnitte und überlastete Straßen gekennzeichnet ist;
- Effiziente Versorgung eines Sektors mit 20.000 Einwohnern und mehreren Beschäftigungsbereichen.
Die Vorteile des C1-Kabels
- Ein attraktives, innovatives und für alle zugängliches Verkehrsmittel;
- Eine Lösung für den öffentlichen Verkehr, die an die Gegebenheiten des Gebiets angepasst ist;
- Eine Infrastruktur, die die Umwelt und das Lebensumfeld der Bewohner respektiert;
- Komfortable und zuverlässige öffentliche Verkehrsmittel;
- Konstante Frequenz und effiziente Reisezeit;
- Eine angepasste Zeitspanne.