Merci d'avoir été au rendez-vous

Toute l'équipe du C1 est heureuse de vous avoir accueillis nombreux à ce jour d'inauguration que nous attendions tous.

Grand moment d'émotion et de joie, au rythme des batucadas et des fanfares !

Nous nous sommes réjouis de partager vos premières impressions lorsque nous vous avons croisés dans les cabines. Votre enthousiasme est notre plus belle récompense.

Nous vous souhaitons d'agréables voyages sur le Câble C1 !

©Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot / Thomas Behuret