1. Les mesures d’évitement sont prioritairement recherchées



Elles constituent le meilleur compromis possible au regard des différents enjeux environnementaux et techniques. À titre d’exemple, la zone de survol du Câble C1 au-dessus de la coulée verte La Végétale et du parc Saint-Martin a été rehaussée afin de préserver le plus grand nombre d’arbres possible. Il s’agit d’une mesure d’évitement emblématique du projet.