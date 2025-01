Une mesure d’évitement emblématique

La zone de survol du Câble C1, située au-dessus de la coulée verte La Végétale et du parc Saint-Martin, a été rehaussée afin de préserver le plus grand nombre d’arbres possible. Cette mesure a pu être réalisée grâce à une étroite collaboration entre le SMER (Syndicat Mixte d’Étude et de Réalisation, maître d’ouvrage de la coulée verte), Île-de-France Mobilités et le Groupement d’entreprises chargé de la construction du câble.