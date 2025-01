Comment avez-vous choisi les sites de compensation du Câble C1 ?

Nous cherchons toujours à compenser les impacts environnementaux au plus près de la zone impactée, mais les abords du Câble C1 étant fortement bâtis, ils n’offrent pas d’espaces adaptés. La qualité des sites de compensation est un critère déterminant. En effet, dans le cas de la compensation écologique, nous recherchons des terrains avec des fonctionnalités écologiques dégradées pour y apporter une plus-value. L’objectif étant de recréer des habitats pour une espèce visée, et non pour les individus impactés sur le site d’origine, l'éloignement du site de compensation n'est pas problématique. Il en va de même pour la compensation forestière qui consiste à maintenir le capital sylvicole. Les sites ont été identifié avec le concours de CDC Biodiversité.