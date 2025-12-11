J-2 avant l'inauguration du Câble C1

Dans 2 jours, le premier téléphérique urbain d’Île-de-France ouvrira les portes de ses cabines !

Encore un peu de patience avant de survoler le Val-de-Marne entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges.

Pour profiter pleinement de cette journée du 13 décembre, pensez à vous munir d’un titre de transport valide ! Vous pourrez monter à bord du C1 avec un forfait Navigo valide ou un ticket Bus-Tram-Câble chargé sur votre smartphone ou sur un passe Navigo Easy.

Retrouvez toute l’information tarifaire : https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs

© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot