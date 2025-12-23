Le Câble C1 est entre de bonnes mains

Vous les avez sans doute déjà aperçues depuis le 13 décembre dernier !

Depuis la mise en service du Câble C1, les équipes d'exploitation Bus Marne et Seine et Câble C1 sont pleinement mobilisées pour assurer le bon fonctionnement du téléphérique, au service des voyageurs. Malgré la grande curiosité et une fréquentation exceptionnelle, le C1 vous transporte sans encombre ! Des arrêts temporaires de quelques secondes à quelques minutes vous surprennent parfois mais ils sont normaux et nécessaires pour réguler les flux des passagers, faciliter l'embarquement ou le débarquement d'une personne à mobilité réduite qui a besoin de plus de temps pour s'installer, et dans le cas du blocage des portes par une poussette ou un sac.