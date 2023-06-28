Eine Entschädigungskampagne für Nutzer, die von den Streiks zu Beginn des Jahres betroffen sind

Im jüngsten Vertrag zwischen Île-de-France Mobilité und SNCF Voyageurs wird gefordert, an Streiktagen ein Mindestangebot für den Transport bereitzustellen.

Jeder Tag, der unter der vertraglich festgelegten Mindestleistung liegt (d. h. ein Angebot von weniger als 33 % des normalen Angebots), berechtigt den Reisenden zu einer täglichen Entschädigung von 2,80 Euro (je nach Paket).

Zwischen Januar und April 2023 wirkten sich soziale Bewegungen stark auf den Bahnverkehr aus. 29 Filialen erlitten mindestens einen Tag lang einen Dienst von weniger als 33 %, wodurch den betroffenen Abonnenten Entschädigungsrechte eröffnet wurden.

Aus diesem Grund startet Île-de-France Mobilités vom 5. Juli bis 2. August 2023 eine Entschädigungskampagne.