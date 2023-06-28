Eine Entschädigungskampagne für Nutzer, die von den Streiks zu Beginn des Jahres betroffen sind
Im jüngsten Vertrag zwischen Île-de-France Mobilité und SNCF Voyageurs wird gefordert, an Streiktagen ein Mindestangebot für den Transport bereitzustellen.
Jeder Tag, der unter der vertraglich festgelegten Mindestleistung liegt (d. h. ein Angebot von weniger als 33 % des normalen Angebots), berechtigt den Reisenden zu einer täglichen Entschädigung von 2,80 Euro (je nach Paket).
Zwischen Januar und April 2023 wirkten sich soziale Bewegungen stark auf den Bahnverkehr aus. 29 Filialen erlitten mindestens einen Tag lang einen Dienst von weniger als 33 %, wodurch den betroffenen Abonnenten Entschädigungsrechte eröffnet wurden.
Aus diesem Grund startet Île-de-France Mobilités vom 5. Juli bis 2. August 2023 eine Entschädigungskampagne.
Wie wird die Entschädigung für den Streikzeitraum Anfang 2023 für Navigo Jahres- oder Allzonenmonats-Abonnenten berechnet?
- 1 bis 3 Tage Störung: Für Abonnenten, die zwischen 1 und 3 Tagen vom Streik betroffen waren, wird eine Mindestrückerstattung von 10 Euro gewährt.
- + 4 Tage Störung : Für Personen, die länger als 4 Tage betroffen sind, erhalten die betroffenen Abonnenten eine Rückerstattung von 2,80 Euro pro Streiktag, zu denen weitere 10 Euro hinzukommen , um die Mühsal der Einwohner der Ile-de-France auszugleichen.
Wie kann ich auf eine Entschädigung zugreifen?
Zwischen dem 5. Juli und dem 2. August 2023 wird eine spezielle Plattform für betroffene Reisende geöffnet,um eine Rückerstattung für Streiks zu Beginn des Jahres zu beantragen.
Was sind die Bedingungen für den Zugang zur Rückerstattung?
Um Zugang zu einer Entschädigung zu erhalten, muss der Reisende:
- Abonnieren Sie einen der berechtigten Pläne für einen Zeitraum von einem Monat zwischen Januar und April 2023
- Haben Sie die von der Rückzahlungskampagne betroffenen Achsen ausgeliehen
Welche Pakete sind für die Vergütungskampagne berechtigt?
- Navigo Jährlicher
- Navigo Senior
- Navigo Monate alle Zonen (einschließlich Discovery Pässe und Smartphone)
- Monatspaket Rabatt 50%
- Solidaritäts-Monatspaket 75%
- imagine R Student und School
Welche Linien sind von der Erstattungskampagne betroffen?
Linie C
Die verschiedenen betroffenen Zweige der Linie C:
- RER C: Dourdan La Forêt <> La Norville (1 Tag betroffen)
Infografik, die den Zweig der RER C darstellt, der von der Erstattungskampagne hier zwischen den Haltestellen La Norville und Dourdan La Forêt betroffen ist.
- RER C: Massy Palaiseau <> Weiden (2 Tage betroffen)
Infografik, die den von der Erstattungskampagne betroffenen Zweig der RER C hier zwischen den Haltestellen Massy Palaiseau und Les Saules darstellt.
- RER C: Versailles Chantiers <> Petit-Vaux (5 Tage betroffen)
Infografik, die den Zweig der RER C darstellt, der von der Erstattungskampagne hier zwischen Versailles Chantier und Petit Vaux betroffen ist.
- RER C: Saint-Quentin en Yvelines <> Issy Val de Seine (5 Tage betroffen)
- RER C: Versailles Château Rive-Gauche <> Issy Val de Seine (6 Tage betroffen)
Infografik, die den RER C-Zweig darstellt, der von der Erstattungsaktion hier zwischen Versailles Château Rive Gauche und Issy Val de Seine betroffen ist
- RER C: Pontoise <> Saint-Ouen (5 Tage betroffen)
Infografik, die den Zweig der RER C darstellt, der von der Erstattungskampagne hier zwischen Pontoise und Saint-Ouen betroffen ist.
Die Tabelle der Erstattungen für Zeile C
Linie D
Die verschiedenen betroffenen Zweige der Linie D:
- RER D: Melun und Malesherbes <> Ris-Orangis (Via Corbeil-Essonnes) (20 Tage betroffen)
Infografik, die den Zweig der RER D darstellt, der von der Erstattungskampagne hier zwischen Melun und Malesherbes und Ris-Orangis (Via Corbeil-Essonnes) betroffen ist.
- RER D Nord: Creil <> Stade de France Saint-Denis (7 Tage betroffen)
Infografik, die den Zweig der RER D darstellt, der von der Erstattungskampagne hier zwischen Creil und Stade de France Saint-Denis betroffen ist.
- RER D Süd: Vigneux-sur-Seine <> Corbeil-Essonnes (Via Évry-Courcouronnes) (12 Tage betroffen)
Infografik, die den von der Erstattungsaktion betroffenen RER D-Zweig hier zwischen Vigneux-sur-Seine <> Corbeil-Essonnes (Via Évry-Courcouronnes) darstellt.
- RER D Süd: Maisons-Alfort | Alfortville <> Melun (12 Tage betroffen)
Infografik, die den von der Erstattungskampagne betroffenen RER D-Zweig hier zwischen Maisons-Alfort | Alfortville und Melun.
Die Tabelle der Erstattungen in Linie D
Linie E
Die verschiedenen betroffenen Zweige der Linie E:
- RER E: Noisy-le-Sec <> Chelles Gournay (6 Tage betroffen)
Infografik, die den Zweig der RER E darstellt, der von der Erstattungskampagne hier zwischen Noisy-le-Sec und Chelles Gournay betroffen ist.
- RER E: Noisy-le-Sec <> Tournan (2 betroffene Tage)
Infografik, die den Zweig der RER E darstellt, der von der Erstattungskampagne hier zwischen Noisy-le-Sec und Tournan betroffen ist.
Die Tabelle der Erstattungen für Zeile E
Linie H
Die verschiedenen betroffenen Zweige der Linie H:
- Linie H: Deuil-Montmagny <> Luzarches (Via Montsoult-Maffliers) (8 Tage betroffen)
Infografik, die den Zweig der Linie H darstellt, der von der Rückerstattungsaktion hier zwischen Deuil-Montmagny <> Luzarches (Via Montsoult-Maffliers) betroffen ist.
Die Tabelle der Erstattungen in Zeile H
Linie J
Die verschiedenen betroffenen Zweige der Linie J:
- Linie J: Ermont-Eaubonne <> Asnières-sur-Seine (3 Tage betroffen)
Infografik, die den Zweig der Linie J darstellt, der von der Erstattungsaktion hier zwischen Ermont-Eaubonne und Asnières-sur-Seine betroffen ist.
- Linie J: Gisors und Mantes-la-Jolie <> Asnières-sur-Seine (Via Conflans) (5 Tage betroffen)
Infografik, die den Zweig der Linie J darstellt, der von der Erstattungskampagne hier zwischen Gisors | Mantes-la-Jolie und Asnières-sur-Seine (Via Conflans).
- Linie J: Vernon Giverny <> Asnières-sur-Seine (Via Mantes-la-Jolie und Poissy) (3 Tage betroffen)
Infografik, die den Zweig der Linie J darstellt, der von der Rückerstattungsaktion hier zwischen Vernon Giverny und Asnières-sur-Seine (Via Mantes-la-Jolie und Poissy) betroffen ist.
Die Tabelle der Erstattungen für Zeile J
Linie K
Die verschiedenen betroffenen Zweige der Linie K:
- Linie K: Crépy-en-Valois <> Aulnay-sous-Bois (3 Tage betroffen)
Infografik, die den Zweig der Linie K darstellt, der von der Rückerstattungsaktion hier zwischen Crépy-en-Valois und Aulnay-sous-Bois betroffen ist.
Die Tabelle der Erstattungen für Zeile K
Linie L
Die verschiedenen betroffenen Zweige der Linie L:
Linie L: Saint-Nom La Bretèche | Versailles Rive Droite | Cergy Le Haut (3 betroffene Tage) zwischen:
- Clichy Levallois <> Saint-Nom La Bretèche
- Clichy Levallois <> Versailles Rechtes Ufer
- Clichy Levallois <> Cergy le Haut
Infografik, die den Zweig der L-Linie darstellt, der von der Rückerstattungskampagne hier auf den Zweigen Saint-Nom La Bretèche betroffen ist | Versailles Rive Droite | Cergy Le Haut.
Die Tabelle der Erstattungen in Zeile L
Linie N
Die verschiedenen betroffenen Zweige der Linie N:
Linie N: Dreux und Mantes-la-Jolie <> Vanves Malakoff (4 Tage betroffen) zwischen:
- Vanves, Malakoff (über St-Cyr-Versailles, Chantiers-Sèvres-Clamar), <> Dreux
- Vanves Malakoff <> Mantes la Jolie
Infografik, die den Zweig der Linie N darstellt, der von der Erstattungskampagne zwischen Dreux und Mantes-la-Jolie und Vanves Malakoff betroffen ist.
Die Tabelle der Erstattungen in Zeile N
Linie P
Die verschiedenen betroffenen Zweige der Linie P:
- Linie P: Esbly <> Crécy-la-Chapelle (9 Tage betroffen)
Infografik, die den Zweig der Linie P darstellt, der von der Erstattungskampagne zwischen Esbly und Crécy-la-Chapelle betroffen ist.
- Linie P: Château-Thierry <> Meaux (1 Tag betroffen)
Infografik, die den Zweig der Linie P darstellt, der von der Erstattungskampagne zwischen Château-Thierry und Meaux betroffen ist.
- Linie P: Coulommiers <> Tournan (5 Tage betroffen)
Infografik, die den Zweig der Linie P darstellt, der von der Erstattungskampagne zwischen Coulommiers und Tournan betroffen ist.
- Linie P: La Ferté Milon <> Meaux (4 Tage betroffen)
Infografik, die den Zweig der Linie P darstellt, der von der Erstattungskampagne zwischen La Ferté Milon und Meaux betroffen ist.
- Linie P: Provins <> Verneuil l'Etang (7 Tage betroffen)
Infografik mit dem Zweig der Linie P, der von der Erstattungskampagne zwischen Provins und Verneuil l'Etang betroffen ist.
Die Tabelle der Erstattungen in Zeile P
Linie R
Die verschiedenen betroffenen Zweige der R-Linie:
- Linie R: Montargis <> Melun (8 Tage betroffen)
Infografik, die den Zweig der R-Linie darstellt, der von der Erstattungskampagne zwischen Montargis und Melun betroffen ist.
- Linie R: Montereau <> Melun (über Héricy) (30 Tage betroffen)
Infografik, die den Zweig der R-Linie darstellt, der von der Erstattungskampagne zwischen Montereau und Melun (über Héricy) betroffen ist.
- Linie R: Montereau <> Melun (via Moret | Vigneux-les-Sablons) (7 Tage betroffen)
Infografik, die den Zweig der R-Linie darstellt, der von der Erstattungskampagne zwischen Montereau und Melun betroffen ist (via Moret | Vigneux-les-Sablons).