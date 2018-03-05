Kampagne gegen Belästigung im Transportwesen
"Sexuelle Belästigung niemals verharmlosen"
- Laut einer Fnaut-Umfrage aus dem Jahr 2016 geben 87 % der weiblichen Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel an, bereits Opfer von sexistischer Belästigung, sexueller Belästigung, sexueller Übergriffe oder Vergewaltigung in öffentlichen Verkehrsmitteln gewesen zu sein.
- Von den Frauen, die von Fnaut für die bereits erwähnte Studie befragt wurden, befanden sich 46% in einer Situation, in der sie nicht reagierten oder nicht reagieren konnten.
Um ihre Besorgnis und ihr Engagement im Kampf gegen sexuelle Belästigung im Verkehr zu zeigen, starten die Region Île-de-France, Île-de-France Mobilités, RATP und SNCF Transilien ab dem 5. März 2018 eine umfassende Kommunikationskampagne.
Lassen Sie uns niemals Opfer oder Zeugen sexueller Belästigung verharmlosen, schlagen Sie Alarm! Agent, Anruf, Telefon 3117, SMS, App 3117;
Anruf und Nummer aufgezeichnet, auch wenn sie ausgeblendet sind. Kostenloser Service und Anruf. SMS und registrierte Nummern, auch wenn sie ausgeblendet sind. SMS-Preis von Ihrem Mobilfunkanbieter.
Nummern, die 24/7 erreichbar sind. Achtung, diese Nummern ersetzen nicht die Notrufnummern: 15 SAMU | 17 Schriftart | 18 Feuerwehrleute | 112 Notfall Europa.
Diese Kampagne zielt darauf ab, Reisende für das Thema zu sensibilisieren, sie zu befähigen und einzubeziehen, indem sie zeigen, dass jeder eine Rolle im Kampf gegen Belästigung zu spielen hat. Es ist auch eine Gelegenheit, sich an gute Reflexe zu erinnern, indem Sie über die verschiedenen verfügbaren Tools informieren, um eine Belästigungssituation zu melden:
- Nummer der Meldung: 31 17
- SMS 31 17 7
- Die App 31 17
- Anrufterminals
- Im Transport anwesende Agenten
Eine weit verbreitete Kampagne
Display und Digital
Mehr als 4.100 Plakate werden zwischen dem 5. und 27. März auf den Netzen von RATP und SNCF Transilien ausgestellt. Und fast 4.750 Plakate werden zwischen dem 5. und 19. März auch in allen RATP-Bussen zu sehen sein. Fast 11.000 Plakate auf den SNCF Transilien-Netzen für einen Monat, beginnend am 6. März.
Die Kampagne wird auf den Websites www.ratp.fr, www.transilien.com,www.iledefrance-mobilites.fr, den mobilen Anwendungen von SNCF und RATP, sozialen Netzwerken (Facebook, SNCF und Île-de-France Mobilités, Online-Blogs und Twitter-Feeds RATP, Île-de-France Mobilités, Région Île-de-France, SNCF Transilien) verbreitet und eine E-Mail an SNCF- und RATP-Abonnenten gesendet. In den Zügen der Ile-de-France werden digitale Bildschirme Bilder der Kampagne übertragen.
Eine Kampagne, die auch von Agenten vor Ort unterstützt wird
Am 5. und 6. März werden 3 von RATP-Agenten geleitete Stände im Bahnhof Saint-Lazare (Linien 3, 9, 13 und 14) und Gare de Lyon (RER A, Linien 1 und 14.) aufgebaut, um den Fahrgästen einen Ort des Austauschs und der Sensibilisierung zu bieten:
- 5. März morgens von 8:45 bis 11:15 Uhr am Gare de Lyon;
- 6. März morgens von 8:45 bis 11:00 Uhr am Gare de Lyon und Saint-Lazare
Mehr als 55.000 Informationsbroschüren werden an den Informationsschaltern der Bahnhöfe von RATP und SNCF Transilien erhältlich sein. Diese Broschüren, die für alle Reisenden bestimmt sind, erinnern an die guten Reflexe, um als Opfer oder Zeuge eines Angriffs Alarm zu schlagen.
Ein Sensibilisierungssystem, das Bestand haben wird
Informationsmeldungen über die Mittel zur Warnung im Falle sexueller Belästigung werden in den Bahnhöfen über 3.000 Echtzeit-Informationsbildschirme mit Durchsagen in den Bereichen RATP und SNCF ausgestrahlt.
15.142 Aufkleber sind bereits in den Zügen des SNCF-Netzes angebracht:
- in allen Zügen und RER Transilien,
- in allen Bahnhöfen der Île-de-France.
