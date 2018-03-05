Kampagne gegen Belästigung im Transportwesen

Eine weit verbreitete Kampagne

Display und Digital

Mehr als 4.100 Plakate werden zwischen dem 5. und 27. März auf den Netzen von RATP und SNCF Transilien ausgestellt. Und fast 4.750 Plakate werden zwischen dem 5. und 19. März auch in allen RATP-Bussen zu sehen sein. Fast 11.000 Plakate auf den SNCF Transilien-Netzen für einen Monat, beginnend am 6. März.

Die Kampagne wird auf den Websites www.ratp.fr, www.transilien.com,www.iledefrance-mobilites.fr, den mobilen Anwendungen von SNCF und RATP, sozialen Netzwerken (Facebook, SNCF und Île-de-France Mobilités, Online-Blogs und Twitter-Feeds RATP, Île-de-France Mobilités, Région Île-de-France, SNCF Transilien) verbreitet und eine E-Mail an SNCF- und RATP-Abonnenten gesendet. In den Zügen der Ile-de-France werden digitale Bildschirme Bilder der Kampagne übertragen.