Hitzewelle in der Île-de-France: Warum ist der Verkehrsverkehr gestört?

© Yoann STOECKEL / Group SJR / VHM / IDFM

Wie wirkt sich die Hitze auf Ihre öffentlichen Verkehrsmittel aus?

Spannungsführende elektrische Kabel = Verlangsamung der Züge durch Wärme

Die Oberleitungen (Oberleitungen genannt), die einen großen Teil der Züge, Straßenbahnen und RER versorgen, sind von der Hitzewelle betroffen.

Sie können sich entspannen oder brechen, was zu Stromausfällen und ungeplanten Verkehrsstopps in Hitzeperioden führt.

Wer hohe Hitze sagt, sagt Gefahr der Ausdehnung der Schienen

Es ist ein natürliches Phänomen, wenn die Temperaturen mehr als 30 ° C überschreiten, erwärmt sich das Metall der Schienen und dehnt sich aus und erreicht zwischen 50 und 60 ° C (wenn die Außentemperatur 37 ° C überschreitet).

Diese Ausdehnung kann zu einer leichten Verformung der Gleise führen, die gefährlich werden kann, wenn die Züge mit normaler Geschwindigkeit fahren. Stellenweise sind die Schienen weiß lackiert , um ihre Temperatur zu senken und die Ausdehnung zu begrenzen.

Welche Verkehrsmaßnahmen werden ergriffen, um Ihre Sicherheit im Falle einer Hitzewelle zu gewährleisten?

Eine Straßenbahnlinie T3b im 16. Arrondissement von Paris. © Amir Habibi

Verbesserte Überwachung der Infrastruktur

Die technischen Teams, die den täglichen Betrieb der Strecken verwalten (SNCF und RATP), werden mobilisiert, um die Gleise zu inspizieren und die Ausrüstung in Echtzeit zu überwachen.

Hohes Wetter = sofortige Anpassung des Verkehrs

Wenn die Temperaturen die Schwelle von 30 Grad überschreiten:

  • Geschwindigkeitsbegrenzungen werden eingeführt
  • Züge können gestrichen oder ihr Verkehr neu organisiert werden (wenn sich die Schienen zu stark verformt haben),um ein optimales Sicherheitsniveau für die Fahrgäste aufrechtzuerhalten

Ziel? Die Klimatisierung Ihrer Fahrten

Um den Komfort Ihrer Fahrten zu verbessern, investiert Île-de-France Mobilités in die Ausstattung aller seiner Fahrzeuge mit Kühllüftung oder Klimaanlage.

Im Juni 2025:

  • 100% der Straßenbahnen in der Île-de-France sind klimatisiert
  • 73 % der Züge und RER verfügen über eine Belüftung oder Klimaanlage an Bord
  • 57% der Busse sind klimatisiert
  • 48% der U-Bahnen sind mit gekühlter Lüftung oder Klimaanlage ausgestattet. Bis 2035 werden 100% der Flotte ausgestattet sein!

Auf Ihrer Seite: Was tun bei einer Hitzewelle?

© Yoann STOECKEL / Group SJR / VHM / IDFM