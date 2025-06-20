Hitzewelle in der Île-de-France: Warum ist der Verkehrsverkehr gestört?
Wie wirkt sich die Hitze auf Ihre öffentlichen Verkehrsmittel aus?
Spannungsführende elektrische Kabel = Verlangsamung der Züge durch Wärme
Die Oberleitungen (Oberleitungen genannt), die einen großen Teil der Züge, Straßenbahnen und RER versorgen, sind von der Hitzewelle betroffen.
Sie können sich entspannen oder brechen, was zu Stromausfällen und ungeplanten Verkehrsstopps in Hitzeperioden führt.
Wer hohe Hitze sagt, sagt Gefahr der Ausdehnung der Schienen
Es ist ein natürliches Phänomen, wenn die Temperaturen mehr als 30 ° C überschreiten, erwärmt sich das Metall der Schienen und dehnt sich aus und erreicht zwischen 50 und 60 ° C (wenn die Außentemperatur 37 ° C überschreitet).
Diese Ausdehnung kann zu einer leichten Verformung der Gleise führen, die gefährlich werden kann, wenn die Züge mit normaler Geschwindigkeit fahren. Stellenweise sind die Schienen weiß lackiert , um ihre Temperatur zu senken und die Ausdehnung zu begrenzen.
Welche Verkehrsmaßnahmen werden ergriffen, um Ihre Sicherheit im Falle einer Hitzewelle zu gewährleisten?
Verbesserte Überwachung der Infrastruktur
Die technischen Teams, die den täglichen Betrieb der Strecken verwalten (SNCF und RATP), werden mobilisiert, um die Gleise zu inspizieren und die Ausrüstung in Echtzeit zu überwachen.
Hohes Wetter = sofortige Anpassung des Verkehrs
Wenn die Temperaturen die Schwelle von 30 Grad überschreiten:
- Geschwindigkeitsbegrenzungen werden eingeführt
- Züge können gestrichen oder ihr Verkehr neu organisiert werden (wenn sich die Schienen zu stark verformt haben),um ein optimales Sicherheitsniveau für die Fahrgäste aufrechtzuerhalten
Ziel? Die Klimatisierung Ihrer Fahrten
Um den Komfort Ihrer Fahrten zu verbessern, investiert Île-de-France Mobilités in die Ausstattung aller seiner Fahrzeuge mit Kühllüftung oder Klimaanlage.
Im Juni 2025:
- 100% der Straßenbahnen in der Île-de-France sind klimatisiert
- 73 % der Züge und RER verfügen über eine Belüftung oder Klimaanlage an Bord
- 57% der Busse sind klimatisiert
- 48% der U-Bahnen sind mit gekühlter Lüftung oder Klimaanlage ausgestattet. Bis 2035 werden 100% der Flotte ausgestattet sein!
Auf Ihrer Seite: Was tun bei einer Hitzewelle?
- Überprüfen Sie regelmäßig die Verkehrsinformationen : in der Anwendung Île-de-France Mobilités, in Ihrer üblichen Transportanwendung oder auf den Bildschirmen in Bahnhöfen und Bahnhöfen
- Bleiben Sie während Ihrer Fahrten hydratisiert, Trinkwasserbrunnen stehen in der gesamten Region und in mehr als 140 Bahnhöfen und Stationen in der Île-de-France zur Verfügung
- Planen Sie in Zeiten der Hitzewelle eine etwas längere Reisezeit ein und wählen Sie die beste Route in unserem Rechner
- Konsultieren Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités