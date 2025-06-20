Hitzewelle in der Île-de-France: Warum ist der Verkehrsverkehr gestört?

Wie wirkt sich die Hitze auf Ihre öffentlichen Verkehrsmittel aus?

Spannungsführende elektrische Kabel = Verlangsamung der Züge durch Wärme

Die Oberleitungen (Oberleitungen genannt), die einen großen Teil der Züge, Straßenbahnen und RER versorgen, sind von der Hitzewelle betroffen.

Sie können sich entspannen oder brechen, was zu Stromausfällen und ungeplanten Verkehrsstopps in Hitzeperioden führt.

Wer hohe Hitze sagt, sagt Gefahr der Ausdehnung der Schienen

Es ist ein natürliches Phänomen, wenn die Temperaturen mehr als 30 ° C überschreiten, erwärmt sich das Metall der Schienen und dehnt sich aus und erreicht zwischen 50 und 60 ° C (wenn die Außentemperatur 37 ° C überschreitet).

Diese Ausdehnung kann zu einer leichten Verformung der Gleise führen, die gefährlich werden kann, wenn die Züge mit normaler Geschwindigkeit fahren. Stellenweise sind die Schienen weiß lackiert , um ihre Temperatur zu senken und die Ausdehnung zu begrenzen.