Interaktive Karte: neue Radwege für eine Dekonfinierung mit dem Fahrrad

Um die Nutzung des Fahrrads durch die Einwohner der Ile-de-France nach der Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen zu fördern, wurden temporäre Radwege eingerichtet. Wenn einige dieser Wege bereits am 11. Mai von Radfahrern genutzt werden konnten, wird dieses Netz ab dem 18. Mai mit fast 50 Kilometern zusätzlichen Wegen und dann fast 150 Kilometern im Juni breiter eingesetzt. Dieses Gerät ist nicht nur eine vorübergehende Maßnahme, sondern hat auch die Aufgabe, die Grundlagen für eine massivere und nachhaltigere Entwicklung der Fahrradnutzung in der Île-de-France zu schaffen.

Um Ihnen zu helfen, sicher in die Pedale zu treten, ist jetzt eine interaktive Karte auf der Smart Services-Website der Region Île-de-France verfügbar. Letzteres ermöglicht es Ihnen, dauerhafte und temporäre Fahrradeinrichtungen für viele andere Dienstleistungen (Reparaturwerkstätten, Fahrradparkplätze usw.) zu finden.