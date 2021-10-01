Transport und Solidarität: Kennen Sie den Mobilitätsgutschein?

Für wen ist der Mobilitätsgutschein geeignet?

Jugendliche auf dem Weg zur Integration

In der Region Île-de-France können Mobilitätsgutscheine an Jugendliche vergeben werden, die sich in einem Integrationspfad befinden, der mit Hilfe eines professionellen Beraters des Aufnahmenetzes entwickelt wurde - mit Ausnahme von Berufsausbildungen und Lehrlingsausbildungen, für die es bereits spezielle Transportbeihilfen gibt.

Auszubildende in der beruflichen Weiterbildung unter 26 Jahren

Diese jungen Menschen, die an regionalen Programmen teilnehmen, die es ihnen ermöglichen, von kostenlosen Verkehrsmitteln zu profitieren, haben während der Anmeldefrist für das Praktikum bis zur Ausstellung ihres kostenlosen Navigo-Passes Zugang zum Mobilitätsgutscheinsystem.

Die Ärmsten

Auf der Grundlage der Bewertung der Sozialdienste können sehr benachteiligte Personen den Mobilitätsgutschein in Form einer einmaligen Beihilfe in Anspruch nehmen.