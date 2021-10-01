Transport und Solidarität: Kennen Sie den Mobilitätsgutschein?
Welche Rolle spielt der Mobilitätsgutschein?
Der 1998 von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France beschlossene Mobilitätsgutschein ist ein System, das es jungen Menschen, die an einem Integrationspfad teilnehmen, und den prekärsten Menschen, die von einem Sozialdienst begleitet werden, ermöglicht, Transport tickets für ihre pünktlichen Fahrten zu geringeren Kosten zu kaufen.
Für wen ist der Mobilitätsgutschein geeignet?
Jugendliche auf dem Weg zur Integration
In der Region Île-de-France können Mobilitätsgutscheine an Jugendliche vergeben werden, die sich in einem Integrationspfad befinden, der mit Hilfe eines professionellen Beraters des Aufnahmenetzes entwickelt wurde - mit Ausnahme von Berufsausbildungen und Lehrlingsausbildungen, für die es bereits spezielle Transportbeihilfen gibt.
Auszubildende in der beruflichen Weiterbildung unter 26 Jahren
Diese jungen Menschen, die an regionalen Programmen teilnehmen, die es ihnen ermöglichen, von kostenlosen Verkehrsmitteln zu profitieren, haben während der Anmeldefrist für das Praktikum bis zur Ausstellung ihres kostenlosen Navigo-Passes Zugang zum Mobilitätsgutscheinsystem.
Die Ärmsten
Auf der Grundlage der Bewertung der Sozialdienste können sehr benachteiligte Personen den Mobilitätsgutschein in Form einer einmaligen Beihilfe in Anspruch nehmen.
Wie funktioniert der Mobilitätsgutschein?
Berechtigte Personen erhalten ein Scheckheft über 12 Schecks im Wert von 4 oder 8 Euro TTC. Mit jedem Mobilitätsgutschein können Sie eine tickets zum vollen Preis erwerben, wobei der Kaufbetrag vom Begünstigten aufgestockt werden kann, wenn der zu zahlende Betrag die Höhe der Beihilfe übersteigt.
Die Erneuerung des Mobilitätsgutscheinbuchs hängt von der Situation jedes Begünstigten ab.
Bei wem kann ich meine Mobilitätsgutscheine anfordern?
Sie können Mobilitätsgutscheine beim Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) Ihrer Gemeinde oder bei Pôle emploi beantragen, wenn Sie gemeldet sind.
Mobilitätsgutschein: Wer finanziert?
Die bestellten Mobilitätsgutscheine werden zu 30 % von Île-de-France Mobilités und zu 70 % von der Region Île-de-France finanziert, bis zu einer Gesamtobergrenze von 3,55 Mio. EUR (vom 1. Januar bis 31. Dezember) für alle beiden Geldgeber, d. h. maximal 2,485 Mio. EUR pro Jahr zu Lasten der Region.