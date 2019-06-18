Bewertungsausschuss für die Verbesserung des Verkehrsangebots in der Île-de-France für 2017
Den Vorsitz dieses Ausschusses führt Jean-Paul Bailly, ehemaliger Vorsitzender und CEO von RATP und ehemaliger Präsident der La Poste-Gruppe. Es vereint:
- Yves Crozet, Professor an der Universität Lyon und ehemaliger Direktor des Labors für Planung Wirtschaft und Verkehr,
- Marc Pélissier, Präsident des Verbands der Verkehrsnutzer FNAUT Île-de-France,
- Yves Ramette, ehemaliger Generaldirektor von SNCF Réseau Île-de-France und ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der RATP.
Der Ausschuss hat bereits zwei Berichte für die Jahre 2016 und 2017 erstellt. Der Bericht für 2017 verfolgt mehrere Ansätze:
- Ein allgemeiner Überblick über die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France im Jahr 2017,
- Eine transversale Analyse des Straßenbahnnetzes der Île-de-France,
- eine zusätzliche Analyse der im Evaluierungsbericht 2016 vorgestellten Maßnahmen, für die aktualisierte Daten vorlagen,
- Eine detaillierte Bewertung einer Auswahl von sieben Maßnahmen, die 2017 umgesetzt oder abgeschlossen wurden: Inbetriebnahme des Tram 11 express, Bau eines neuen Buszentrums in Vélizy-Villacoublay, Einsatz von Doppelstockzügen auf der RER A, Entwicklung des Angebots auf der RER A (und gemeinsam auf der Linie L Nord), Entwicklung des Angebots der Linie J Nord, Verstärkung des nächtlichen Netzes der Noctilien-Buslinien und Einführung von Sicherheitsmaßnahmen im Transportwesen.
Der Bericht für das Jahr 2016 kann auch hier oder auf der entsprechenden Präsentationsseite eingesehen werden.