Bewertungsausschuss für die Verbesserung des Verkehrsangebots in der Île-de-France für 2017

Der Ausschuss hat bereits zwei Berichte für die Jahre 2016 und 2017 erstellt. Der Bericht für 2017 verfolgt mehrere Ansätze:

Ein allgemeiner Überblick über die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France im Jahr 2017,

des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France im Jahr 2017, Eine transversale Analyse des Straßenbahnnetzes der Île-de-France,

der Île-de-France, eine zusätzliche Analyse der im Evaluierungsbericht 2016 vorgestellten Maßnahmen, für die aktualisierte Daten vorlagen,

Evaluierungsbericht 2016 vorgestellten Maßnahmen, für die aktualisierte Daten vorlagen, Eine detaillierte Bewertung einer Auswahl von sieben Maßnahmen, die 2017 umgesetzt oder abgeschlossen wurden: Inbetriebnahme des Tram 11 express, Bau eines neuen Buszentrums in Vélizy-Villacoublay, Einsatz von Doppelstockzügen auf der RER A, Entwicklung des Angebots auf der RER A (und gemeinsam auf der Linie L Nord), Entwicklung des Angebots der Linie J Nord, Verstärkung des nächtlichen Netzes der Noctilien-Buslinien und Einführung von Sicherheitsmaßnahmen im Transportwesen.