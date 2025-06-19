Fotowettbewerb: Du, dein Vorort, wie sieht er aus?
Wir hatten Ihnen bereits von Banlieues Chéries erzählt, der Ausstellung, die bis zum 17. August 2025 im Museum für Einwanderungsgeschichte (Metrolinie 8 oder Straßenbahn T3, Station Porte Dorée) "Klischees über die Vororte neu formuliert".
Heute laden wir Sie ein, Tickets zu gewinnen, um es zu entdecken!
Nehmen Sie am Fotowettbewerb teil und versuchen Sie, 10 × 2 Plätze zu gewinnen
Als Partner der Ausstellung bietet Île-de-France Mobilités 10 × 2 Plätze für Liebhaber ihrer Region, die Momente des Lebens in den Vororten der Ile-de-France während ihrer täglichen Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln festhalten können.
Mit der Teilnahme am Wettbewerb versuchen Sie nicht nur Ihr Glück, um die Ausstellung zu besuchen:Sie schätzen den Reichtum der Landschaften der Île-de-France, die Schönheit Ihres Viertels und die Vielfalt der Gebiete , die heute die Vororte der Ile-de-France ausmachen.
Zeigen Sie uns Ihre eigene Ecke, diejenige, die Sie lieben, diejenige, die es verdient, anders gesehen zu werden.
Banlieues Chéries Wettbewerb: Sie haben bis zum 3. Juli Zeit, um teilzunehmen
Um teilzunehmen und zu versuchen, Plätze zu gewinnen, ist es sehr einfach.
Wie nehme ich am Fotowettbewerb teil?
Einige Anweisungen sind zu beachten:
- Das Foto muss ein identifizierbares Element der öffentlichen Verkehrsmittel enthalten (Haltestelle, Bahnhof, Bahnhof oder ein beliebiges Verkehrsmittel von Île-de-France Mobilités).
- Bitte vermeiden Sie identifizierbare Gesichter , um das Recht am Bild zu respektieren (oder sie gegebenenfalls zu verwischen).
- Senden Sie Ihr Foto bis zum 3. Juli 2025 um 23:59 Uhr über dieses Formular: https://tally.so/r/3ErxrL
Wann werden die Gewinner des Wettbewerbs bekannt gegeben?
Die Gewinner werden am Freitag, den 7. Juli 2025 ausgewählt. Sie erhalten ihre Einträge in den folgenden Tagen per Post.
Also, zu Ihren Geräten! Lassen Sie uns Ihren geliebten Vorort entdecken.