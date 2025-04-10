"Geschätzte Vororte": Porträt einer Île-de-France mit vielen Gesichtern
Clichy-sous-Bois, Sarcelles, La Courneuve, Créteil, Aubervilliers, Mantes-la-Jolie... Allzu oft Opfer ihrer Klischees, sind die Vororte, integrale Bestandteile der Identität der Ile-de-France, reiche und vielfältige Gebiete, die sich ständig weiterentwickeln.
Île-de-France Mobilités, Partner der Ausstellung Banlieues Chéries des Musée national de l'histoire de l'immigration, unterstützt die Entwicklung der Region Ile-de-France und die Bewegungen aller ihrer Einwohner, indem sie Jahr für Jahr die kollektive Mobilität neu erfindet.
Banlieues Chéries : mehr als 200 Werke, um in die Geschichte der Vororte der Ile-de-France einzutauchen
Auf dem Programm der Ausstellung? Gemälde, Fotografien, Filmausschnitte, Musik, Archive, Installationen und Zeugnisse bieten einen neuen Blick auf die Vorstädte, ihre Bewohner, die Stadtplanung großer Gebäudekomplexe, ihre Kultur und die sozialen Kämpfe, die dort vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute geführt wurden.
Wussten Sie schon?
Im neunzehnten Jahrhundert malte der französische impressionistische Maler Claude Monet Aubervilliers, Asnières-sur-Seine (und sein Viertel Mourinoux) oder Argenteuil.
Transit und Pendler: eine gemeinsame Geschichte
Die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs hat die Siedlungsdynamik, insbesondere in den Vororten, tiefgreifend verändert.
Durch die Erleichterung des Reisens hat die kollektive Mobilität zu einem starken Bevölkerungswachstum am Stadtrand geführt. Der öffentliche Verkehr ist nach wie vor ein zentrales Thema in der Raumordnungspolitik: unerlässlich, um allen einen einfachen Zugang zu Beschäftigung, Kultur, Chancen und Freizeit zu ermöglichen und gleichzeitig eine ökologische Alternative zum Auto zu bieten.
Alle praktischen Informationen, um die Ausstellung zu genießen
Wo?
Nationalmuseum für die Geschichte der Einwanderung – Palais de la Porte Dorée: 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris (Metro 8 oder Straßenbahn T3 - Station Porte Dorée)
Wann?
11. April bis 17. August 2025
- Dienstag bis Freitag: 10 – 17:30 Uhr
- Samstag und Sonntag: 10 – 19 Uhr
- (Montags geschlossen)
Preise?
Voller Preis : 12 € | Ermäßigter Tarif : 9 €
Angeboten für unter 26-Jährige und jeden ersten Sonntag im Monat.