Verwaltungsrat vom 11. Februar 2021
Bei seiner Sitzung am 11. Februar hat der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités eine Reihe sehr konkreter Maßnahmen beschlossen, um die Qualität Ihrer Reisen in der Region zu verbessern. Angebot, Ausstattung, Zugänglichkeit: Wir sagen Ihnen alles!
Stärkung des Angebots und der Zuverlässigkeit Ihrer Zuglinien
Auf der RER D (ab Dezember 2021)
- 3 JULO-Züge werden am Abend zwischen Juvisy und Corbeil-Essonnes verlängert und bedienen die Bahnhöfe Ris-Orangis, Grand Bourg, Evry Val-de-Seine mit Abfahrten um 19:40, 20:10 und 21:25 Uhr.
- Es wird ein neues Angebot für direkte Verbindungen zwischen Paris und den Bahnhöfen des Seine-Tals geschaffen
Auf der RER C
- Erhöhung des Angebots im Vallée de l'Orge während der morgendlichen Spitzenzeiten mit 3 zusätzlichen Zügen von Brétigny > Paris Austerlitz um 07:29, 07:44 und 07:59
- Verlängerung der abendlichen Hauptverkehrszeit auf den Zweigen Dourdan und Étampes und Verstärkung der Verbindung zum Vallée de l'Orge durch die Schaffung eines BALI-Zuges von Montigny nach Brétigny
- Verlängerung der Hauptverkehrszeit im Bièvre-Tal mit der Schaffung von 2 neuen Zügen in Richtung Versailles > Massy
Verstärkung des Nachtbusses:
- Verstärkung der Linien N143 und N150
Verbesserung der Zuverlässigkeit von P- und E-Linien
Da die Zuverlässigkeit Ihrer Linien Priorität hat, wurden neue Maßnahmen beschlossen, um Ihre Fahrten auf den P- und E-Linien zu verbessern: verstärktes Pannenteam, temporäre Werkstätten, Reparatur von Zügen am Wochenende und bessere Überwachung von Vorfällen und Wartungsplänen.
Neue Züge für die Metrolinien 6 und 11
- Linie 6: Einsatz von 47 5-teiligen MP89CC-Zügen . Dies sind die Züge, die derzeit auf der Linie 4 verkehren.
- Linie 11: Anschaffung von 19 Zügen #MP14 bis 5 Wagen. Moderne und komfortable Züge, die die täglichen Fahrten der Einwohner der Ile-de-France verbessern werden.
- RER B: ALSTOM und CAF werden aufgefordert, den Vertrag über die Lieferung der 146 Züge der RER B zu erfüllen. Der Verwaltungsrat fordert ALSTOM und CAF einstimmig auf, den Vertrag über die Lieferung von MI20-Rollmaterial, der vom Groupement RATP-SNCF Voyageurs angemeldet wurde, das das Angebot von BOMBARDIER-CAF angenommen hat, unverzüglich zu erfüllen. Île-de-France Mobilités beauftragt RATP und SNCF, im Falle der Nichterfüllung des Auftrags durch eines der Unternehmen, die den Vertrag unterzeichnet haben, Rechtsmittel bei den zuständigen Gerichten einzulegen.
Sauberer Verkehr in der Île-de-France
Île-de-France Mobilités setzt die Energiewende für Busse fort und stimmt für die Anschaffung von mehr als 1.000 neuen Elektro- und CNG-Bussen , aber auch für die Finanzierung des Umbaus von Busdepots.
Darüber hinaus stimmte der Verwaltungsrat für die Schaffung von 178 Stellplätzen für Parkings Vélos Île-de-France Mobilités (132 in Schließfächern und 46 in freier Zufahrt) in den Bahnhöfen Malakoff und Châtillon-Montrouge.
Fahrgemeinschaften gefördert
Île-de-France Mobilités fördert Fahrgemeinschaften mit zwei starken Maßnahmen:
· Kostenlose* Reise für Passagiere mit einem Navigo-Jahres-, Monats- und Imagine R-Abonnement
· Eine Prämie von bis zu 3 Euro** pro befördertem Passagier für Fahrer
Ein zugänglicheres Netzwerk
Da die Ermöglichung der Mobilität aller im Mittelpunkt der Aufgaben von Île-de-France Mobilités steht, hat der Verwaltungsrat beschlossen, den PAM-Dienst bis 2022 schrittweise zu harmonisieren. Im Mittelpunkt dieser Entscheidung steht eine größere Anforderung an interne Vorschriften, Fahrgastinformation und Pünktlichkeit: einheitliche Reservierungszentrale, einheitliche Preisgestaltung für denselben Service, zugänglich für alle, unter den gleichen Bedingungen überall in unserer Region.
Île-de-France Mobilités, die mit der SNCF verbunden ist, wird ebenfalls mit Modernisierungsarbeiten (Rezeption, Beleuchtung, Fußgängerweg) an 7 weiteren Bahnhöfen beginnen: Herblay sur Seine, Franconville, Le Plessis Bouchard, Maisons-Alfort-Alfortville, Louvres, multimodaler Verkehrsknotenpunkt Verrière (78), Bahnhof Saint-Denis – Stade-de-France und Antony.
Île-de-France Mobilités startet außerdem die Finanzierung der Renovierung und Installation von Fahrtreppen und Aufzügen in 7 Bahnhöfen:
· Installation neuer Rolltreppen in den Bahnhöfen Saint-Cloud, Pont Cardinet, Grigny, Haussmann Saint-Lazare und Magenta
· Installation neuer Aufzüge in den Bahnhöfen Nogent-le-Perreux und Bibliothèque François Mitterrand
Île-de-France Mobilités wird außerdem 100 zusätzliche Bushaltestellen zugänglich machen. Mit 500 Buslinien und 13.650 bereits barrierefreien Haltestellen schreitet die inklusive Mobilität in der Île-de-France weiter voran
Schliesslich stimmte der Vorstand für eine Gebührensenkung für Freiwillige im Zivildienst.
* Im Rahmen von 2 Fahrten von maximal 30 km pro Tag
** Eine Entschädigung von 1,50 € / Passagier bis zu 15 km, dann 0,10 € / km darüber hinaus mit einer Obergrenze von 3 € / Passagier