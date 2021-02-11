Verwaltungsrat vom 11. Februar 2021

Bei seiner Sitzung am 11. Februar hat der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités eine Reihe sehr konkreter Maßnahmen beschlossen, um die Qualität Ihrer Reisen in der Region zu verbessern. Angebot, Ausstattung, Zugänglichkeit: Wir sagen Ihnen alles!

Stärkung des Angebots und der Zuverlässigkeit Ihrer Zuglinien

Auf der RER D (ab Dezember 2021)

3 JULO-Züge werden am Abend zwischen Juvisy und Corbeil-Essonnes verlängert und bedienen die Bahnhöfe Ris-Orangis, Grand Bourg, Evry Val-de-Seine mit Abfahrten um 19:40, 20:10 und 21:25 Uhr.

Es wird ein neues Angebot für direkte Verbindungen zwischen Paris und den Bahnhöfen des Seine-Tals geschaffen

Auf der RER C

Erhöhung des Angebots im Vallée de l'Orge während der morgendlichen Spitzenzeiten mit 3 zusätzlichen Zügen von Brétigny > Paris Austerlitz um 07:29, 07:44 und 07:59

Verlängerung der abendlichen Hauptverkehrszeit auf den Zweigen Dourdan und Étampes und Verstärkung der Verbindung zum Vallée de l'Orge durch die Schaffung eines BALI-Zuges von Montigny nach Brétigny

Verlängerung der Hauptverkehrszeit im Bièvre-Tal mit der Schaffung von 2 neuen Zügen in Richtung Versailles > Massy

Verstärkung des Nachtbusses:

Verstärkung der Linien N143 und N150

Verbesserung der Zuverlässigkeit von P- und E-Linien

Da die Zuverlässigkeit Ihrer Linien Priorität hat, wurden neue Maßnahmen beschlossen, um Ihre Fahrten auf den P- und E-Linien zu verbessern: verstärktes Pannenteam, temporäre Werkstätten, Reparatur von Zügen am Wochenende und bessere Überwachung von Vorfällen und Wartungsplänen.