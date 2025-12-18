Verwaltungsrat

Den Vorsitz des Rates führt die Präsidentin des Regionalrats der Île-de-France, Valérie Pécresse. Er tritt mindestens 6 Mal im Jahr und so oft zusammen, wie es das reibungslose Funktionieren der Einrichtung erfordert, um die Verkehrspolitik in der Île-de-France zu fördern und zu definieren und über die Mittel zu ihrer Umsetzung zu entscheiden.

Die Beratungen des Rates prägen die Projekte und ermöglichen es, ihre wichtigsten Etappen zu validieren. Diese Beratungen werden auf der Website von Île-de-France Mobilités veröffentlicht und können in dieser Rubrik eingesehen werden.