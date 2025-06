Unsere Missionen

Jeden Tag werden in der Île-de-France 9,4 Millionen Fahrten von den Einwohnern der Île-de-France dank eines der größten öffentlichen Verkehrsnetze der Welt unternommen. Ob für Geschäfts- oder Urlaubsreisen, ausgestattet mit einem Navigo-Pass (auf einer Karte oder einem Telefon) oder einer gelegentlichen Fahrkarte, die Fahrgäste können die Buslinien 1500, 14 U-Bahn-Linien, 9 Straßenbahnlinien und 13 Zug- und RER-Linien nutzen, die die Region bewässern. In etwa zehn Jahren wird das Netz der Île-de-France Mobilités durch zahlreiche Erweiterungen und die Schaffung von U-Bahn-, Straßenbahn- und RER-Zügen, die sich derzeit im Bau befinden, bereichert sein, darunter die nächsten Linien 15, 16, 17 und 18 der regionalen Metro (Projekt Grand Paris Express).

Für den täglichen Betrieb all dieser Strecken schließt Île-de-France Mobilités Verträge mit Verkehrsunternehmen wie RATP, SNCF, Transdev, Kéolis, RATP Cap Île-de-France, Lacroix Savac und vielen anderen ab, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der ihnen anvertrauten Strecken und für die Erreichung des für sie festgelegten Niveaus der Dienstleistungen (Pünktlichkeit, B. Zugänglichkeit, Information, Sicherheit, Sauberkeit).

Die Betriebskosten dieser gigantischen Anlage belaufen sich auf mehr als 10,5 Milliarden Euro pro Jahr. Es wird von den lokalen Gebietskörperschaften (Region, Departements und Stadt Paris), den Arbeitgebern über eine Steuer (Mobilitätsprämie, ehemals Transportgebühr) und durch die Übernahme von 50 % der Beförderungskosten ihrer Mitarbeiter sowie durch den Verkauf von Fahrkarten finanziert. Es ist die Île-de-France Mobilités , die die verschiedenen Fahrkarten (Ticket t+, Navigo Liberté+, Navigo-Pass, Imagine'R-Pass, Senior-Pass, Junior-Pass usw.) erstellt unddie Preise festlegt.

Die Verkehrs- und Mobilitätsbedürfnisse der Einwohner der Ile-de-France entwickeln sich ständig weiter. Es sind die lokalen Mandatsträger im Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités, die alle wichtigen Entscheidungen treffen, um das Verkehrsangebot zu antizipieren, anzupassen und zu modernisieren, um den Bedürfnissen der Fahrgäste gerecht zu werden.

So verwaltet Île-de-France Mobilités alle wichtigen Programme zur Modernisierung des Verkehrswesens , wie z. B. die Erneuerung von Zügen oder U-Bahnen, die Zugänglichkeit von Bahnhöfen, den Ersatz von Dieselbussen durch saubere Busse usw. Sie entscheidet über den Ausbau und die Schaffung neuer Straßenbahn-, RER-, U-Bahn-, Bus- und sogar Gondellinien!

Diese langfristigen Projekte werden nach einer Bewertung ihrer technischen Machbarkeit, ihrer Kosten und ihres Interesses für die Fahrgäste (Zeitersparnis, bessere Verbindungen usw.) und nach zahlreichen Austauschen mit den Einwohnern, den gewählten Vertretern der Gebiete und den Interessenvertretern jeder betroffenen Gemeinde durchgeführt, um bestmöglich auf die lokalen Herausforderungen zu reagieren.

Mit einer proaktiven Politik zur Förderung der Nutzung von Fahrrädern oder Fahrgemeinschaften, aber auch durch das Angebot an immer effizientere und multimodale Tools für die Routensuche für die Fahrgäste, setzt sich Île-de-France Mobilités dafür ein, die umweltfreundlichsten Reiselösungen zu fördern und so dazu beizutragen, die Luftqualität in der Region zugunsten der Gesundheit der Einwohner der Île-de-France zu verbessern.