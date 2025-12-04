Publikationen

Entdecken Sie die verschiedenen Veröffentlichungen von Dokumenten von Île-de-France Mobilités.

Erbe - Akquisitionen

Erwerb einer zusätzlichen Immobilie für die Erweiterung eines Busbetriebszentrums in Vélizy-Villacoublay

 -  169.3 KB

Erwerb einer Reihe von Grundstücken in den Gemeinden Gif-sur-Yvette (91), Orsay (91) und Palaiseau (91)

 -  178.1 KB

Hinterlegung einer Enteignungsentschädigung für die Realisierung des öffentlichen Verkehrsprojekts T7 Phase 2 zwischen Athis-Mons und Juvisy-sur-Orge

 -  201.9 KB

Erwerb einer Immobilie in Évry-Courcouronnes für die Realisierung des Straßenbahnprojekts zwischen Massy und Évry (T12E)

 -  136.0 KB

Beschluss Nr. 20200161 zur Durchführung des Beschlusses Nr. 2020/17 des Rates der Île-de-France Mobilités vom 5. Februar 2020 und zur Übertragung der Unterschrift

 -  105.5 KB

Erwerb eines Grundstücks in der Stadt Poissy für die Realisierung des öffentlichen Verkehrsprojekts Tram 13 Express Phase 2

 -  137.3 KB

Hinterlegung einer Enteignungsentschädigung für die Realisierung des öffentlichen Verkehrsprojekts T-ZEN 4 zwischen Viry-Chatillon und Corbeil-Essonnes

 -  210.5 KB

Heritage - Memorandum of Understanding über die Anmietung eines unbebauten Grundstücks für die zukünftige Nutzung von Busparkplätzen in Vulaines-sur-Seine im Hinblick auf den Wettbewerb zwischen den Verkehrsunternehmen in den äußeren Vororten.

 -  158.0 KB

Erbe - Erwerb von Immobilien 3 F: Private Grundstücke von Eigentumswohnungen "Bougaiville-Erable 2" in der Rue François de la Rochefoucauld in Viry-Châtillon (91) und gerahmten Grundstücken "Erable 1" in der Rue des Poplicots in Viry-Châtillon (91)

 -  195.8 KB

Erbe - Erwerb von Immobilien von den Eigentümern der Residenz Bougainville in der Rue de la Rochefoucauld in Viry-Châtillon (91) für die Realisierung des Straßenbahnprojekts zwischen Massy und Evry (T12E)

 -  157.0 KB

Verträge

Busvertrag Île-de-France Mobilités und RATP 2025-2026

 -  12.8 MB

Vertrag Fer-Tram Île-de-France Mobilités und RATP 2025-2029

 -  19.8 MB