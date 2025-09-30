Anlegerinformationen

Île-de-France Mobilités ist die Organisationsbehörde für Mobilität (AOM) in der Region Île-de-France. Sie ist zuständig für die Organisation, Finanzierung und Entwicklung des Personenverkehrsdienstes sowie für die Koordinierung aller mobilitätsbezogenen Maßnahmen in der gesamten Region.
INVESTORENPRÄSENTATION 2025
Hier finden Sie die Investorenpräsentation 2025 von Île-de-France Mobilités (EN)
Um das gesamte Netz täglich zu betreiben, schließt Île-de-France Mobilités Verträge mit Transportunternehmen ab. Île-de-France Mobilités finanziert auch fast alle Investitionen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Verkehrssystem in der Region Île-de-France, mit Ausnahme der Infrastruktur des Grand Paris Express. Zwischen 2025 und 2034 investiert Île-de-France Mobilités mehr als 36 Milliarden Euro und plant, in diesem Zeitraum Schulden in Höhe von 21 Milliarden Euro aufzunehmen, um den Investitionsplan zu finanzieren, hauptsächlich in Form von Green Bonds. Bei Fragen oder Informationsanfragen können Sie sich unter folgender Adresse an die Förderabteilung wenden: [email protected]
Dokumente
Beilage Nr. 2 zum Basisprospekt vom 4. März 2024
Beilage Nr. 1 zum Basisprospekt vom 4. März 2024
Basisprospekt vom 4. März 2024
Beilage Nr. 2 zum Basisprospekt vom 27. September 2022
Nachtrag Nr. 1 zum Basisprospekt vom 27. September 2022
Basisprospekt vom 27. September 2022
Beilage Nr. 1 zum Basisprospekt vom 27. Oktober 2021
Basisprospekt vom 27. Oktober 2021
Beilage Nr. 3 zum Basisprospekt vom 31. Juli 2020
Beilage Nr. 2 zum Basisprospekt vom 31. Juli 2020
Beilage Nr. 1 zum Basisprospekt vom 31. Juli 2020
Basisprospekt vom 31. Juli 2020
Endgültige Bedingungen der Ausgabe vom 15. Oktober 2025
Standalone-Prospekt vom 30. Januar 2025 für die EuGB-Emission vom 4. Februar 2025
Endgültige Bedingungen der Ausgabe vom 04.10.2024
Endgültige Bedingungen der Ausgabe vom 18. März 2024
Endgültige Bedingungen der Ausgabe vom 12.06.2023
Endgültige Bedingungen der Emission vom 03.02.2023 Tranche 10 Jahre
Endgültige Bedingungen der Emission vom 03.02.2023 Tranche 20 Jahre
Endgültige Bedingungen der Privatplatzierung vom 31.03.2022 zur Ergänzung der Emission vom 07.02.2022 Tranche 20 Jahre
Endgültige Bedingungen der Privatplatzierung vom 24.02.2022
Endgültige Bedingungen der Emission vom 07.02.2022 Tranche 10 Jahre
Endgültige Bedingungen der Emission vom 07.02.2022 Tranche 20 Jahre
Endgültige Bedingungen der Privatplatzierung vom 03.12.2021
Endgültige Bedingungen der Privatplatzierung vom 30.11.2021
Endgültige Bedingungen der Ausgabe vom 22.11.2021
Endgültige Bedingungen der Emission vom 26.05.2021 Tranche 10 Jahre
Endgültige Bedingungen der Emission vom 26.05.2021 Tranche 20 Jahre
Endgültige Bedingungen der Ausgabe vom 09.11.2020
Endgültige Bedingungen der Privatplatzierung vom 8. April 2020
Endgültige Bedingungen der Ausgabe vom 12.04.2019
DF NeuCP vom 7. Juli 2025
DF Green NeuCP vom 28. Mai 2024
DF NeuCP classic vom 28. Mai 2024
DF NeuCP classic vom 18. Dezember 2023
DF NeuCP Green vom 18. Dezember 2023
DF NeuCP vom 15. November 2023
DF Green NeuCP vom 17. Mai 2023
DF NeuCP vom 12. Mai 2023
DF Green NeuCP vom 25. Januar 2023
DF NeuCP classic vom 25. Januar 2023
DF Green NeuCP vom 7. Juli 2022
DF NeuCP classic vom 20. Juli 2022
DF NeuCP classic vom 4. August 2021
DF NeuCP Classic vom 1. März 2021
DF NeuCP classic vom 20. Juli 2020
DF NeuCP classic vom 2. Dezember 2019
DF NeuCP classic vom 16. Mai 2019
Île-de-France Mobilités ist ein wichtiger Akteur im Kampf gegen den Klimawandel. Sie nimmt ihre Rolle und ihre Aufgaben als Mobilitätsorganisation einer der führenden Wirtschaftsregionen Europas voll wahr und investiert massiv in einen sauberen öffentlichen Verkehr und im weiteren Sinne in den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft.
So werden bis 2030 mehr als 1.100 neue elektrische Züge und RER auf dem Netz verkehren und die gesamte Busflotte wird bis zum gleichen Zeitpunkt schrittweise durch eine vollständig saubere Flotte ersetzt. Gleichzeitig investiert Île-de-France Mobilités in die energetische Sanierung von Infrastrukturen, die für den Betrieb dieses rollenden Materials unerlässlich sind, wie Depots und Wartungszentren. Île-de-France Mobilités setzt sich auch für die Entwicklung der sanften Mobilität und die Begrenzung des Straßenverkehrs ein. Mit mehr als 20.000 Elektrofahrrädern im Umlauf ermöglicht dieser Verleihservice die Umstellung der Einwohner der Ile-de-France auf ein neues umweltfreundliches Verkehrsmittel.
Zusammenfassung der Wirkungsindikatoren 2025
Zusammenfassung der Wirkungsindikatoren 2024
Zusammenfassung der Wirkungsindikatoren 2023
Île-de-France Mobilités ist eine lokale öffentliche Einrichtung, die den Status einer öffentlichen Verwaltungseinrichtung (EPA) hat. Die Rechnungslegungsvorschriften sind die gleichen wie die der lokalen Behörden, einschließlich der Verpflichtung, einen ausgeglichenen Haushalt zu haben und Kredite nur zur Finanzierung von Investitionen aufzunehmen. Die beiden Haupteinnahmequellen sind die Fahrgeldeinnahmen und die Mobilitätsprämie.
Bericht über den Berichtigungsbeschluss 1 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2025
Modell des Berichtigungsbeschlusses 1 des ursprünglichen Haushaltsplans 2025
Beratung Berichtigungsbeschluss 1 zum Primärhaushaltsplan 2025
Primitives Budgetmodell 2025
Deliberation Primitiver Haushalt 2025
Erster Haushaltsbericht 2025
Bericht über die Verwaltungsrechnung 2024
Modell der Verwaltungsrechnung 2024
Beratung der Verwaltungsrechnung 2024
Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2024
Modell des Berichtigungsbeschlusses 2 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2024
Beratung Berichtigungsbeschluss 2 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2024
Bericht über den Berichtigungsbeschluss 2 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2024
Modell des Berichtigungsbeschlusses 1 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2024
Beratung Berichtigungsbeschluss 1 zum Primärhaushaltsplan 2024
Bericht über den Berichtigungsbeschluss 1 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2024
Erster Haushaltsbericht 2024
Beratung über den Primärhaushalt 2024
Primitives Budgetmodell 2024
Bericht über die Verwaltungsrechnung 2023
Beratung der Verwaltungsrechnung 2023
Modell des Verwaltungskontos 2023
Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2023
Bericht über den Berichtigungsbeschluss 2 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2023
Modell des Berichtigungsbeschlusses 2 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2023
Beratung Berichtigungsbeschluss 2 zum Primärhaushaltsplan 2023
Modell des Grundhaushalts 2023
Erster Haushaltsbericht 2023
Beratung des ersten Haushaltsplans 2023
Modell des Berichtigungsbeschlusses 1 des ursprünglichen Haushaltsplans 2023
Beratung Berichtigungsbeschluss 1 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2023
Bericht über den Berichtigungsbeschluss 1 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2023
Bericht über die Verwaltungsrechnung 2022
Beratung der Verwaltungsrechnung 2022
Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2022
Modell der Verwaltungsrechnung 2022
Modell des Berichtigungsbeschlusses 3 des ursprünglichen Haushaltsplans 2022
Beratung Berichtigungsbeschluss 3 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2022
Bericht über den Berichtigungsbeschluss 3 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2022
Modell des Berichtigungsbeschlusses 2 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2022
Beratung Berichtigungsbeschluss 2 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2022
Bericht über den Berichtigungsbeschluss 2 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2022
Modell des Berichtigungsbeschlusses 1 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2022
Beratung Berichtigungsbeschluss 1 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2022
Bericht über den Berichtigungsbeschluss 1 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2022
Primitives Budgetmodell 2022
Beratung Erster Haushalt 2022
Bericht über den Primärhaushalt 2022
Modell der Verwaltungsrechnung 2021
Beratung der Verwaltungsrechnung 2021
Bericht über die Verwaltungsrechnung 2021
Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2021
Modell des Berichtigungsbeschlusses 3 des ursprünglichen Haushaltsplans 2021
Beratung Berichtigungsbeschluss 3 zum Primärhaushaltsplan 2021
Bericht über den Berichtigungsbeschluss 3 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2021
Modell des Berichtigungsbeschlusses 2 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2021
Beratung Berichtigungsbeschluss 2 zum Primärhaushaltsplan 2021
Bericht über den Berichtigungsbeschluss 2 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2021
Modell des Berichtigungsbeschlusses 1 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2021
Beratung Berichtigungsbeschluss 1 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2021
Bericht über den Berichtigungsbeschluss 1 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2021
Modell des Grundhaushalts 2021
Beratung des Primärhaushalts 2021
Erster Haushaltsbericht 2021
Modell des Verwaltungskontos 2020
Beratung der Verwaltungsrechnung 2020
Bericht über die Verwaltungsrechnung 2020
Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2020
Beratung Berichtigungsbeschluss 2 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2020
Bericht über den Berichtigungsbeschluss 2 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2020
Beratung Berichtigungsbeschluss 1 zum Primärhaushaltsplan 2020
Bericht über den Berichtigungsbeschluss 1 zum ursprünglichen Haushaltsplan 2020
Modell des ursprünglichen Haushaltsplans 2020
Beratung des Primärhaushalts 2020
Bericht über den ersten Haushalt 2020
Modell des Verwaltungskontos 2019
Beratung der Verwaltungsrechnung 2019
Bericht über die Verwaltungsrechnung 2019
Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2019
Beratung über den Berichtigungsbeschluss 1 zum Primärhaushaltsplan 2019
Bericht über den Berichtigungsbeschluss 1 zum Primärhaushaltsplan 2019
Modell des ursprünglichen Haushaltsplans 2019
Beratung des ersten Haushaltsplans 2019
Erster Haushaltsbericht 2019