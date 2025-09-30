Anlegerinformationen

Île-de-France Mobilités ist ein wichtiger Akteur im Kampf gegen den Klimawandel. Sie nimmt ihre Rolle und ihre Aufgaben als Mobilitätsorganisation einer der führenden Wirtschaftsregionen Europas voll wahr und investiert massiv in einen sauberen öffentlichen Verkehr und im weiteren Sinne in den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft.

So werden bis 2030 mehr als 1.100 neue elektrische Züge und RER auf dem Netz verkehren und die gesamte Busflotte wird bis zum gleichen Zeitpunkt schrittweise durch eine vollständig saubere Flotte ersetzt. Gleichzeitig investiert Île-de-France Mobilités in die energetische Sanierung von Infrastrukturen, die für den Betrieb dieses rollenden Materials unerlässlich sind, wie Depots und Wartungszentren. Île-de-France Mobilités setzt sich auch für die Entwicklung der sanften Mobilität und die Begrenzung des Straßenverkehrs ein. Mit mehr als 20.000 Elektrofahrrädern im Umlauf ermöglicht dieser Verleihservice die Umstellung der Einwohner der Ile-de-France auf ein neues umweltfreundliches Verkehrsmittel.