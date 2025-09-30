Anlegerinformationen

Île-de-France Mobilités ist die Organisationsbehörde für Mobilität (AOM) in der Region Île-de-France. Sie ist zuständig für die Organisation, Finanzierung und Entwicklung des Personenverkehrsdienstes sowie für die Koordinierung aller mobilitätsbezogenen Maßnahmen in der gesamten Region.

INVESTORENPRÄSENTATION 2025

Hier finden Sie die Investorenpräsentation 2025 von Île-de-France Mobilités (EN)

Präsentation herunterladen
Um das gesamte Netz täglich zu betreiben, schließt Île-de-France Mobilités Verträge mit Transportunternehmen ab. Île-de-France Mobilités finanziert auch fast alle Investitionen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Verkehrssystem in der Region Île-de-France, mit Ausnahme der Infrastruktur des Grand Paris Express. Zwischen 2025 und 2034 investiert Île-de-France Mobilités mehr als 36 Milliarden Euro und plant, in diesem Zeitraum Schulden in Höhe von 21 Milliarden Euro aufzunehmen, um den Investitionsplan zu finanzieren, hauptsächlich in Form von Green Bonds. Bei Fragen oder Informationsanfragen können Sie sich unter folgender Adresse an die Förderabteilung wenden: [email protected]

Finanzielle Ratings

Aa3 Negative

Moody's
(P-1)

A+ Stable

Fitch (F1+)

Dokumente