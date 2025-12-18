Grundlagen der Finanzierung des Verkehrs in der Region Ile-de-France 2024-2030

Das öffentliche Verkehrsnetz der Region Île-de-France ist das zweitdichteste der Welt und das viertlängste. Sein Betrieb kostet im Betrieb fast 11 Milliarden Euro pro Jahr.
Dank einer sehr großen Investitionsanstrengung wird dieses Netz in den nächsten zehn Jahren eine beispiellose Erweiterung erfahren: Mehr als 350 km neue Linien werden gebaut und 139 neue Bahnhöfe werden geschaffen, um allen Einwohnern der Ile-de-France Mobilitätslösungen anzubieten.
Diese Entwicklungen führen automatisch zu einem Bedarf an neuen Finanzierungsquellen, wie zahlreiche Berichte Jahr für Jahr bestätigen, ohne dass bisher eine Entscheidung über die Art der Mittel getroffen wurde, die der Staat an Île-de-France Mobilités übertragen könnte.
Wie wird der öffentliche Nahverkehr in der Region Île-de-France finanziert?
Heute beläuft sich das Betriebsbudget für den Verkehr in der Île-de-France auf mehr als 10 Milliarden Euro pro Jahr, die von Unternehmen der Ile-de-France, Reisenden, öffentlichen Wettbewerben und dem Staat finanziert werden.
Und weil das Netz der Ile-de-France seine Größe innerhalb von 10 Jahren verdoppeln wird, mit neuen oder erweiterten U-Bahn-, RER-, Straßenbahn- und Buslinien, aber auch um effektiv auf die wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen zu reagieren, wurde es unerlässlich, gemeinsam über Möglichkeiten zur nachhaltigen Finanzierung des öffentlichen Verkehrs nachzudenken.
Aus diesem Grund starten Île-de-France Mobilités und die Präfektur Île-de-France am Montag, den 23. Januar, die erste Konferenz zur Finanzierung des Verkehrs in der Region Île-de-France 2024-2030.
Gemeinsam über die Finanzierung des Verkehrs in der Region Ile-de-France nachdenken
Ein ganzer Tag, um gemeinsam zu denken, zu innovieren, zu erfinden, zu teilen und ein nachhaltiges Finanzierungsmodell für den öffentlichen Verkehr zu schaffen.
Auf dem Programm der Teilnehmer, Akteure des Verkehrs- und Wirtschaftslebens, Nutzervertreter und politische Entscheidungsträger:
- Diagnose der Betriebskosten der neuen Linien und der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024
- Gestaltung eines neuen Finanzierungsmodells
- Die soziale und ökologische Rolle des Transportpreises - mit internationaler Perspektive
- Identifizierung neuer möglicher Rezepte für Île-de-France Mobilités
- Und Offenheit für politische Vorschläge dank der Notizbücher der Akteure , die von den politischen Gruppen und institutionellen Akteuren der Region verfasst wurden
Zurück in Videos zu einem Tag, der dem Überdenken der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs gewidmet war
Konsultieren Sie die Notizbücher der Schauspieler
Alle Teilnehmer dieses Tages am 23. Januar, darunter politische Gruppen, wirtschaftliche und institutionelle Akteure, aber auch Nutzerverbände, waren eingeladen, "Stakeholder-Notizbücher" zu schreiben, in denen sie ihre Vorschläge für eine nachhaltige Finanzierung des öffentlichen Verkehrs formulieren.
Schauen Sie sie sich unten an: