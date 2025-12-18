Das öffentliche Verkehrsnetz der Region Île-de-France ist das zweitdichteste der Welt und das viertlängste. Sein Betrieb kostet im Betrieb fast 11 Milliarden Euro pro Jahr.

Dank einer sehr großen Investitionsanstrengung wird dieses Netz in den nächsten zehn Jahren eine beispiellose Erweiterung erfahren: Mehr als 350 km neue Linien werden gebaut und 139 neue Bahnhöfe werden geschaffen, um allen Einwohnern der Ile-de-France Mobilitätslösungen anzubieten.

Diese Entwicklungen führen automatisch zu einem Bedarf an neuen Finanzierungsquellen, wie zahlreiche Berichte Jahr für Jahr bestätigen, ohne dass bisher eine Entscheidung über die Art der Mittel getroffen wurde, die der Staat an Île-de-France Mobilités übertragen könnte.