Unser Einstellungsverfahren steht Beamten der drei öffentlichen Dienste, Vertragsbediensteten oder Studenten offen und ist einfach und transparent. Nur wenige Klicks genügen, um sich einer Gruppe engagierter Profis anzuschließen.
Ein strukturierter Prozess und klare Schritte, die Ihren nächsten beruflichen Schritt bei Île-de-France Mobilités widerspiegeln.
1. Ihre Bewerbung
Reichen Sie Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben auf unserer Plattform ein.
2. Prüfung Ihrer Bewerbung
Ihre Bewerbung wird von unseren Personalvermittlern und unserem operativen Unternehmen innerhalb von maximal 8 Wochen analysiert.
3. Ihr Vorstellungsgespräch
Wenn Ihre Bewerbung erfolgreich ist, werden Sie für ein oder zwei Vorstellungsgespräche in Anwesenheit einer Personalabteilung und eines Geschäftsmitarbeiters kontaktiert.
4. Unser Vorschlag
Wenn wir diesen Schritt erreichen, wollen wir wirklich zusammenarbeiten. Ihnen wird ein Vorschlag mit allen Einstellungsbedingungen unserer Einrichtung in völliger Transparenz zugesandt.
5. Ihre Ankunft
Sie nehmen an einem Integrationspfad teil, um das Verständnis für Ihr neues Arbeitsumfeld zu erleichtern.
Vielfalt
Die Vielfalt unserer Mitarbeiter ist eine unserer Stärken, die wir durch unsere Rekrutierungspolitik fördern.
Damit unsere Mitarbeiter gut zusammenarbeiten können, sorgen wir für Gleichbehandlung und bekämpfen Diskriminierung.
Wir unterstützen die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern durch:
- Vorschlag einer freiwilligen Einstellungspolitik für Frauen mit gleichen Qualifikationen
(49 % Frauen in der Kategorie A gegenüber durchschnittlich 29 % im Verkehrssektor);
- Menschen unabhängig vom Geschlecht fair bezahlen;
- Ausgewogene Besetzung von Führungspositionen, unabhängig von der Hierarchieebene;
- Unterstützung der gemeinsamen Ausübung der elterlichen Verantwortung;
Wir engagieren uns auch für die Aufnahme und Aufrechterhaltung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen durch die Einstellung und Entschädigung von Behinderungssituationen.
Zur nachhaltigen Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt tragen wir durch unsere Lehrlingsausbildungspolitik und unsere Campus- und Schulpartnerschaften bei.
Die 4 häufigsten Rekrutierungsarten bei Île-de-France Mobilités
- Befristete Stelle (befristeter Vertrag bis zu 1 Jahr)
- Festanstellung (Beamter, langfristiger befristeter Vertrag)
- Lehrstelle (im Rahmen eines Ausbildungsvertrages)
- Praktikumsstelle
Befristete Stelle (befristeter Vertrag bis zu 1 Jahr)
Gemäß dem gesetzlichen Rahmen muss die Einstellung auf befristete Stellen durch einen der vorgesehenen Gründe und deren Dauer gerechtfertigt sein.
- Erhöhte Aktivität oder saisonaler Bedarf: maximal 1 Jahr je nach Volumen und Einsatz
- Vertretung eines abwesenden Dauerbediensteten (Mutterschafts- oder Elternurlaub): Dauer der Abwesenheit des Bediensteten
Festanstellung (Beamter, langfristiger befristeter Vertrag)
Unbefristete Stellen werden vorrangig von Beamten besetzt, die im territorialen öffentlichen Dienst auf Lebenszeit oder im Rahmen von Auswahlverfahren erfolgreich sind. Andernfalls ist es möglich, Vertragsbedienstete einzusetzen.
- Kategorien C und B : Nur ein Bediensteter kann eine unbefristete Stelle besetzen.
Bis zur Einstellung kann ein Auftragnehmer für einen Zeitraum von einem Jahr, der einmal verlängert werden kann, auf die Stelle berufen werden.
- Kategorie A : Je nach Profil der Stelle und ihrem Einsatz im öffentlichen Dienst sind mehrere Optionen möglich:
aktuelles Profil, Einstellung des Beamten durch Versetzung (innerhalb des territorialen öffentlichen Dienstes); Abordnung (des öffentlichen Dienstes des Staates, des Krankenhauses, der Stadt Paris); Praktika für erfolgreiche Bewerber aus Auswahlverfahren für den territorialen öffentlichen Dienst;
Sehr atypisches Profil , das sich eher auf Berufe des privaten Sektors bezieht, kann für Vertragsarbeiter offen sein, hauptsächlich mit befristeten Verträgen des öffentlichen Rechts von 3 Jahren.
Lehrstelle (im Rahmen eines Ausbildungsvertrages)
Der Status unserer öffentlichen Einrichtung ermöglicht es , jedes Jahr 10 Studenten aufzunehmen , die ein Unternehmen ausschließlich mit einem Ausbildungsvertrag suchen.
- Im Rahmen eines Ausbildungsvertrags
ohne Professionalisierungsverträge, die dem privaten Sektor vorbehalten sind)
- Niveau BAC + 3 bis BAC + 5
in Übereinstimmung mit den Diplomen, die für die Ausübung der Hauptberufe von Île-de-France Mobilités erforderlich sind
Zeitleiste:
- April/Mai : Veröffentlichung von Angeboten auf unserer Karriereseite
- Mai/Juni : erste Auswahl der Bewerbungen
- September/Oktober : Beginn der Lehrlingsstelle
Praktikumsstelle
Jedes Jahr werden Studenten, die ein Praktikum suchen, Einsätze von 2 bis 6 Monaten angeboten, je nachdem, wie lange ihr Schul- oder Universitätslehrplan vorsieht.
- 2 bis 6 Monate
- Niveau BAC + 3 bis BAC + 5 auf Spezialitäten im Zusammenhang mit den Hauptberufen der Île-de-France-Mobilität
- privilegierte Beziehungen zu Akteuren der allgemeinen Bildung oder des Verkehrs: ENPC, ENTPE, UTC Compiègne,
ESTACA, EIVP, Universitäten usw.
- 600,60€ /Monat Gratifikation für Praktika von mehr als 2 Monaten
in Übereinstimmung mit der Satzung unserer öffentlichen Einrichtung.
Die Praktikanten, die wir willkommen heißen, finden sehr spezialisierte und spannende Praktikumsthemen, die ihnen hervorragende erste Erfahrungen im Berufsleben ermöglichen.