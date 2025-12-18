Vielfalt

Die Vielfalt unserer Mitarbeiter ist eine unserer Stärken, die wir durch unsere Rekrutierungspolitik fördern.

Damit unsere Mitarbeiter gut zusammenarbeiten können, sorgen wir für Gleichbehandlung und bekämpfen Diskriminierung.

Wir unterstützen die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern durch:

Vorschlag einer freiwilligen Einstellungspolitik für Frauen mit gleichen Qualifikationen

( 49 % Frauen in der Kategorie A gegenüber durchschnittlich 29 % im Verkehrssektor );

( ); Menschen unabhängig vom Geschlecht fair bezahlen;

Ausgewogene Besetzung von Führungspositionen, unabhängig von der Hierarchieebene;

Unterstützung der gemeinsamen Ausübung der elterlichen Verantwortung;

Wir engagieren uns auch für die Aufnahme und Aufrechterhaltung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen durch die Einstellung und Entschädigung von Behinderungssituationen.

Zur nachhaltigen Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt tragen wir durch unsere Lehrlingsausbildungspolitik und unsere Campus- und Schulpartnerschaften bei.