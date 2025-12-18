Verbesserung des täglichen Lebens unserer Mitarbeiter

Wir sind überzeugt: Um den Herausforderungen von morgen zu begegnen, müssen unsere Mitarbeiter ihre Aufgaben im öffentlichen Dienst unter den besten Bedingungen erfüllen.

Dafür setzen wir alles daran, dass Sie sich in einem anregenden Umfeld beruflich oder privat weiterentwickeln können. Diese Anforderung, die wir uns selbst stellen, ist untrennbar mit dem "Geist des öffentlichen Dienstes" verbunden, der Île-de-France Mobilités seit seiner Gründung auszeichnet.

Dabei stützen wir uns insbesondere auf unsere Sozialpolitik und unsere Personalstrategie, die das Ergebnis eines konstruktiven und dynamischen sozialen Dialogs ist.

Unsere Maßnahmen in Bezug auf Lebensqualität am Arbeitsplatz und berufliche Gleichstellung zielen beispielsweise darauf ab, die Organisation der Arbeitszeit unserer Mitarbeiter in einer Logik der Work-Life-Balance zu erleichtern: vereinfachter Zugang zu Telearbeit und unseren verschiedenen Standorten.