Verbesserung des täglichen Lebens unserer Mitarbeiter
Wir sind überzeugt: Um den Herausforderungen von morgen zu begegnen, müssen unsere Mitarbeiter ihre Aufgaben im öffentlichen Dienst unter den besten Bedingungen erfüllen.
Dafür setzen wir alles daran, dass Sie sich in einem anregenden Umfeld beruflich oder privat weiterentwickeln können. Diese Anforderung, die wir uns selbst stellen, ist untrennbar mit dem "Geist des öffentlichen Dienstes" verbunden, der Île-de-France Mobilités seit seiner Gründung auszeichnet.
Dabei stützen wir uns insbesondere auf unsere Sozialpolitik und unsere Personalstrategie, die das Ergebnis eines konstruktiven und dynamischen sozialen Dialogs ist.
Unsere Maßnahmen in Bezug auf Lebensqualität am Arbeitsplatz und berufliche Gleichstellung zielen beispielsweise darauf ab, die Organisation der Arbeitszeit unserer Mitarbeiter in einer Logik der Work-Life-Balance zu erleichtern: vereinfachter Zugang zu Telearbeit und unseren verschiedenen Standorten.
Telearbeit
Seit mehreren Jahren bei Île-de-France Mobilités verankert, ist es Teil unserer Arbeitsgewohnheiten. Jeder Agent profitiert bei seiner Ankunft von der gesamten geeigneten Hardwareausrüstung : Laptop, kollaborative Tools, um synchron oder asynchron besser zusammenzuarbeiten, an denselben Dateien zu arbeiten, sich aus der Ferne zu sehen und zu sprechen sowie persönliche und virtuelle Besprechungen zu mischen usw.
Wir bevorzugen Umgebungen, die die Zusammenarbeit erleichtern, und Arbeitstools, die alle Möglichkeiten der digitalen Technologie ausschöpfen.
Es sind diese Gewohnheiten, die es uns ermöglicht haben, während der Krise aktiv zu bleiben und die Anpassung unserer Arbeitsmethoden auszuweiten, um der Herausforderung der Kontinuität unserer Missionen gerecht zu werden.
Basierend auf einem Vertrauensverhältnis ermöglichen Telearbeit und flexible Zeitpläne jedem Agenten, sein Gleichgewicht in seinen verschiedenen Lebenszeiten zu wahren.
Was uns auszeichnet
Île-de-France Mobilités ist eine öffentliche Einrichtung, die den lokalen Behörden untersteht, daher basieren unsere Vergütungsregeln auf den Tabellen des territorialen öffentlichen Dienstes.
Unsere Politik basiert auf den Grundsätzen der internen Fairness in Kombination mit unserem Engagement für Transparenz. Die faire Vergütung für Leistung ist unsere Priorität und ermöglicht es jedem, sich im Verhältnis zu seinen Kollegen zu positionieren. Die Höhe der Vergütung spiegelt das Fachwissen, die Komplexität der geforderten Aufgaben, die Wertschätzung der Höhe des Beitrags und die individuelle Leistung wider.
Die Vergütung richtet sich nach der Leistung und dem Fachwissen des Mitarbeiters.
Es wird ein jährlicher Leistungsbeurteilungsprozess eingeführt, der Leistung, Fähigkeiten und Engagement belohnt. Es verkörpert auch unser Vertrauen in die Fähigkeit des Mitarbeiters, immer komplexere Aufgaben erfolgreich zu erfüllen.
Förderung von Fachwissen, Entwicklung und Beschäftigungsfähigkeit
Gleichaltrige
Bei der Durchführung der ihnen anvertrauten operativen Projekte können sich unsere Mitarbeiter auf unser Know-how in all seiner Vielfalt verlassen. In jedem unserer Unternehmen stellen unsere Spezialisten ihr Wissen und Know-how in den Dienst ihrer Kollegen und unserer Aufgaben von allgemeinem Interesse. Bei Île-de-France Mobilités bedeutet das, von den Besten zu lernen. In der Konkretheit unserer Großprojekte schmieden Sie also zunächst Ihre ersten Lehren.
Ausbildung
Damit Sie die für Ihre berufliche Entwicklung und Beschäftigungsfähigkeit erforderlichen Fähigkeiten erwerben können, haben wir ein berufliches Ausbildungsprogramm entwickelt, das auf Ihr Umfeld abgestimmt ist.
Unterstützung des Managements
Besonderes Augenmerk wird auf die Transformation unserer Managementpraktiken gelegt, um Autonomie, Verantwortung, Transversalität, Wohlwollen und Zuhören zu fördern. Das ist der Sinn unseres Projekts "Managerial Development Program". Wir schätzen die Idee eines verantwortungsbewussten Managers , der jedes Mitglied seines Teams durch regelmäßiges Feedback bei organisatorischen und Positionsentwicklungen begleitet und für jede eine Lösung sorgt.
Interne Mobilität
Ein transparentes System zur internen Verbreitung von Stellenangeboten , um jedem die Möglichkeit zu bieten, einen Karriereweg innerhalb von Île-de-France Mobilités zu schaffen.
Integration
Unser wesentliches Ziel: dass Sie schnell Ihren Platz finden, um sich bei Île-de-France Mobilités wohl zu fühlen. Deshalb ist Integration bei uns nicht nur ein Willkommenstag. Es ist ein wesentliches Bindeglied im Leben unserer neuen Agenten und Teil eines Unterstützungssystems, das Ihre ersten Schritte innerhalb unserer Struktur erleichtert.
Ihr Arbeitsplatz und Ihre Computerausrüstung stehen Ihnen bei Ihrer Ankunft zur Verfügung und die notwendige Schulung für den Umgang mit Ihren programmierten Arbeitsmitteln.
Ihr Vorgesetzter wird dann zu Ihrem bevorzugten Gesprächspartner und begleitet Sie in Ihren ersten Monaten innerhalb der Einrichtung. Er stellt die Kohärenz zwischen dem Arbeitgeberversprechen und der Realität vor Ort sicher und sorgt dafür, dass Ihnen ein Ressourcenkollege zugewiesen wird, der Sie durch die praktischen und methodischen Dimensionen führt.
Ein HR Development Manager begleitet Sie auch beim Aufbau Ihrer Karriere. Dieser wird sich innerhalb der ersten 3 Monate nach Stellenantritt mit Ihnen in Verbindung setzen, um Bilanz zu ziehen und einen individuellen Schulungsplan zu erstellen.
Einheitlicher Sozialbericht – 2024
- 568 Festangestellte im Jahr 2024
- 41 Projektverträge im Jahr 2024 erstellt
- 140 Neuzugänge auf Festanstellung im Jahr 2024
- +14 % Festangestellte im Vergleich zu 2023
- 42,7 Jahre : Durchschnittsalter der Festangestellten
- 46 Verlängerungen von Dauerstellen
- 70 neue Arbeitsplätze im Jahr 2024
- 6 Jahre und 9 Monate : durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der Festangestellten
- 40 interne Mobilität im Jahr 2024
- 3 von 5 Agenten sind Frauen